Загроза більша за Гітлера: інформатор Panama Papers розповів, як Путін фінансує війну в Україні

Росія робить ставку на підставні компанії-пустушки, які спонсорують тероризм, уникаючи відповідальності.

Інформатор Panama Papers Джон Доу розповів журналістам про те, кого використовує президент РФ Володимир Путін, щоб продовжувати вести війну в Україні. Розмову з Доу опублікувало медіа OCCRP.

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"Путін становить більшу загрозу для Сполучених Штатів, ніж будь-коли представляв Гітлер, а підставні компанії — його найкращий друг", — висловився про президента РФ інформатор Panama Papers.

За його словами, військова агресія Росії щодо України стала можливою через існування підставних компаній. Їх Доу називає "податковими притулками для сильних світу", які мають вирішальне значення існування авторитарних режимів у світі.

"Підставні компанії, які фінансують російську армію, вбивають ні в чому не винних цивільних в Україні. Компанії-пустушки роблять ці та інші жахи можливими, знімаючи відповідальність із суспільства", — наголосив Доу.

Він також висловився з приводу того, чому Росія дозволила собі порушити кордони України та почати вбивати мирних мешканців та руйнувати українські міста.

"Я думаю, що західний світ тривалий час розглядав Володимира Путіна як неприємність, яку вони могли контролювати за допомогою економічних стимулів. Очевидно, це не спрацювало. Це потребувало б справді екстраординарних зусиль", — висловив свою думку інформатор.

Що відомо про інформатора Panama Papers

Це анонімний інформатор, що стоїть за витіканням інформації, відомої як Панамські документи. Джон Доу (інформатор наполягав, щоб його називав саме так) нещодавно зв'язався з двома німецькими журналістами, які у 2015 році отримали інформацію про витік документів, які стосуються панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.

Щоб забезпечити анонімність, репортери поговорили з Джоном Доу через інтернет-дзвінок, використовуючи програмне забезпечення, яке зачитувало відповіді викривача.

Нагадаємо, у США вважають, що "брудні гроші" в Лондоні зведуть нанівець санкції проти Путіна. За інформацією журналістів у Держдепі США, можливість завдати удару по особистих капіталах президента РФ може бути втрачена.

Фокус також писав про те, що всі знайдені яхти Путіна коштують близько 80 млрд рублів. Передача однієї з них — 57-метрової Olympia — за даними розслідувачів, здійснювалася через офшор на Кіпрі, а її обслуговування займається державна компанія.