Россия делает ставку на подставные компании-пустышки, которые спонтируют терроризм, избегая при этом ответственности.

Информатор Panama Papers Джон Доу рассказал в интервью журналистам о том, кого использует президент РФ Владимир Путин, чтоб продолжать вести войну в Украине. Разговор с Доу опубликовало медиа OCCRP.

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"Путин представляет большую угрозу для Соединенных Штатов, чем когда-либо представлял Гитлер, а подставные компании — его лучший друг", — высказался о президенте РФ информатор Panama Papers.

По его словам, военная агрессия России по отношению к Украине стала возможной из-за существования подставных компаний. Их Доу называет "налоговыми убежищами для сильных мира", которые имеют решающее значение для существования авторитарных режимов в мире.

"Подставные компании, финансирующие российскую армию, убивают ни в чем не повинных гражданских в Украине. Компании-пустышки делают эти и другие ужасы возможными, снимая ответственность с общества", — подчеркнул Доу.

Он также высказался по поводу того, почему Россия позволила себе нарушить границы Украины и начать убивать мирных жителей и разрушать украинские города.

"Я думаю, что западный мир долгое время рассматривал Владимира Путина как неприятность, которую они могли контролировать с помощью экономических стимулов. Очевидно, это не сработало. Это потребовало бы поистине экстраординарных усилий", — высказал свое мнение информатор.

Что известно об информаторе Panama Papers

Это — анонимный осведомитель, стоящий за утечкой информации, известной как Панамские документы. Джон Доу (осведомитель настаивал, чтоб его называл именно так) недавно связался с двумя немецкими журналистами, которые в 2015 году получили информацию об утечке документов, касающихся панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Чтобы обеспечить анонимность, репортеры поговорили с Джоном Доу по интернет-звонку, используя программное обеспечение, которое зачитывало ответы разоблачителя.

Напомним, в США считают, что "грязные деньги" в Лондоне сведут на нет санкции против Путина. По информации журналистов в Госдепе США, возможность нанести удар по личным капиталам президента РФ может быть упущена.

Фокус также писал о том, что все найденные яхты Путина стоят около 80 млрд рублей. Передача одной из них — 57-метровой Olympia — по данным расследователей, осуществлялась через офшор на Кипре, а ее обслуживанием занимается государственная компания.