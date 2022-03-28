Все найденные яхты Путина стоят около 80 млрд рублей, — Команда Навального (фото)

Обычному российскому учителю, по данным оппозиционеров, нужно работать около 200 тысяч лет, чтобы он мог себе позволить купить подобные суперяхты.

Общая стоимость яхт, которые могут принадлежать президенту России Владимиру Путину, составляет 80 миллиардов рублей. Об этом говорится в публикации "Команды Навального".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По словам российских оппозиционеров, речь идет об яхтах, которые были обнаружены журналистами в ходе расследований.

Общая стоимость люксовых судов, которые могут быть связаны с Владимиром Путиным, составляет 80 млрд рублей — почти $854 млн по актуальному курсу валют от Центробанка РФ.

В "Команде Навального" также сообщили, что если учитывать медианную ежемесячную зарплату учителей в 30-35 тысяч рублей, сотрудникам сферы образования нужно работать около 200 тысяч лет, чтобы они могли купить себе подобные яхты.

Яхта Graceful

82-метровая суперяхта, стоимость которой оценивается в $100 млн. За несколько дней до полномасштабного вторжения судно покинуло порт Гамбурга и пришваторвалось в Калининграде. Суперяхта принадлежит акционерному обществу "Аргумент", учредителями которого являются выходцы из Федеральной службы охраны.

[ + – ] Общая стоимость яхт Путина составляет 80 млрд рублей

Яхта "Шехерезада"

140-метровая суперяхта стоимостью в $700 млн. Считается одним из самых больших и дорогих судов подобного класса в мире. На сегодняшний день суперяхта "Шехерезада" дожидается ареста в итальянском Марина-ди-Каррара.

[ + – ] Общая стоимость яхт Путина составляет 80 млрд рублей

Яхта Olympia

57-метровая яхта, стоимость которой составляет $57 млн. Оппозиционный проект "Команда Навального" называет это судно подарком Путину от олигарха Романа Абрамовича. Передача 57-метровой яхты, по данным расследователей, осуществлялась через офшор на Кипре, а ее обслуживанием занимается государственная компания.

[ + – ] Общая стоимость яхт Путина составляет 80 млрд рублей

Яхта "Чайка"

На 54-метровом судне, которое оценивается в $30 млн, Владимир Путин прибывал с президентом страны-агрессора Александром Лукашенко в оккупированный Крым. Яхта "Чайка", по данным оппозиционеров, принадлежит правительству РФ.

[ + – ] Общая стоимость яхт Путина составляет 80 млрд рублей

Яхта Shellest

46-метровая яхта стоимостью почти $24 млн используется Владимиром Путиным для поездок к дворцу, который расположен в Геленджике. Люксовое судно, как отмечают расследователи, записано на одного из соратников президента РФ Дениса Разгуляева.

[ + – ] Общая стоимость яхт Путина составляет 80 млрд рублей

Яхта Nega

32-метровое судно, которое оценивают в $11 млн, предназначено для поездок внутри России — по Ладожскому и Онежскому озерах. Яхта оформлена на компании соратника Путина Ковальчука, которые занимаются обслуживанием дворца в Геленджике.

[ + – ] Общая стоимость яхт Путина составляет 80 млрд рублей

Ранее сообщалось, что Минфин США занялся расследованием, чтобы выяснить, кому принадлежит суперяхта "Шехерезада" за $700 млн. Роскошным судном длиной 140 метров, которое пришвартовано в Тоскане, может владеть президент России Владимир Путин.

13 марта украинские СМИ сообщили о том, что Владимир Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде. По данным журналистов, за несколько дней до начала войны судно покинуло порт Гамбурга и зашло в Калининградский залив.