Усі знайдені яхти Путіна коштують близько 80 млрд рублів, — команда Навального (фото)

Звичайному російському вчителю, за даними опозиціонерів, потрібно працювати близько 200 тисяч років, щоб він міг собі дозволити купити такі супер’яхти.

Загальна вартість яхт, які можуть належати президентові Росії Володимиру Путіну, становить 80 мільярдів рублів. Про це йдеться у публікації "Команди Навального".

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За словами російських опозиціонерів, йдеться про яхти, виявлені журналістами під час розслідувань.

Загальна вартість люксових суден, які можуть бути пов'язані з Володимиром Путіним, становить 80 млрд рублів — майже $854 млн за актуальним курсом від Центробанку РФ.

У "Команді Навального" також повідомили, що якщо зважати на медіанну щомісячну зарплату вчителів у 30-35 тисяч рублів, співробітникам сфери освіти потрібно працювати близько 200 тисяч років, щоб вони могли купити собі подібні яхти.

Яхта Graceful

82-метрова суперʼяхта, вартість якої оцінюється в $100 млн. За кілька днів до повномасштабного вторгнення судно залишило порт Гамбурга та пришвартувалося в Калінінграді. Суперʼяхта належить акціонерному товариству "Аргумент", засновниками якого є вихідці із Федеральної служби охорони.

[ + – ] Загальна вартість яхт Путіна становить 80 млрд рублів

Яхта "Шехерезада"

140-метрова суперʼяхта вартістю $700 мл. вважається одним із найбільших та найдорожчих суден подібного класу у світі. На сьогодні суперʼяхта "Шехерезада" чекає на арешт в італійському Марина-ді-Каррара.

[ + – ] Загальна вартість яхт Путіна становить 80 млрд рублів

Яхта Olympia

57-метрова яхта, вартість якої становить $57 млн. Опозиційний проєкт "Команда Навального" називає це судно подарунком Путіну від олігарха Романа Абрамовича. Передача 57-метрової яхти, за даними розслідувачів, здійснювалася через офшор на Кіпрі, а її обслуговуванням займається державна компанія.

[ + – ] Загальна вартість яхт Путіна становить 80 млрд рублів

Яхта "Чайка"

На 54-метровому судні, яке оцінюється в $30 млн, Володимир Путін прибував із президентом країни-агресора Олександром Лукашенком до окупованого Криму. Яхта "Чайка", за даними опозиціонерів, належить уряду РФ.

[ + – ] Загальна вартість яхт Путіна становить 80 млрд рублів

Яхта Shellest

46-метрова яхта вартістю майже $24 млн використовується Володимиром Путіним для поїздок до палацу, розташованого в Геленджику. Люксове судно, як зазначають розслідувачі, записано на одного із соратників президента РФ Дениса Разгуляєва.

[ + – ] Загальна вартість яхт Путіна становить 80 млрд рублів

Яхта Nega

32-метрове судно, яке оцінюють у $11 млн, призначене для поїздок усередині Росії — Ладозьким і Онезьким озерами. Яхту оформлено на компанії соратника Путіна Ковальчука, які займаються обслуговуванням палацу в Геленджику.

[ + – ] Загальна вартість яхт Путіна становить 80 млрд рублів

Раніше повідомлялося, що Мінфін США зайнявся розслідуванням, щоб з'ясувати, кому належить суперʼяхта "Шехерезада" за $700 млн. Розкішним судном завдовжки 140 метрів, яке пришвартовано у Тоскані, може володіти президент Росії Володимир Путін.

13 березня українські ЗМІ повідомили про те, що Володимир Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful у Калінінграді. За даними журналістів, за кілька днів до початку війни судно залишило порт Гамбурга і зайшло до Калінінградської затоки.