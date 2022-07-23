Ізраїль може завдати ударів по складах БПЛА та ракет Хезболли, — ЗМІ

Лідер Хезболли звинувачує Ізраїль в енергетичній кризі в Лівані, тому вони готові підвищити ставки та перейти до масштабних боїв.

Ізраїль розглядає можливість завдання превентивних ударів по арсеналу ракет і безпілотників Хезболли, якщо будуть подальші провокації. Про це повідомляє ізраїльське видання "Едіот Ахронот".

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Військове керівництво Ізраїлю розглядає завдання ударів по арсеналу ракет і БПЛА Хезболли, поки вони не зміцнять протиповітряну оборону. Служба безпеки дуже серйозно ставиться до погроз лідера Хезболли Гасана Насралли після конфлікту навколо бурової установки "Укала". Останні дні в Ізраїлі обговорюють подальші дії.

У Хезболлі намагаються звинуватити Ізраїль у серйозній енергетичній кризі в Лівані, тому вони готові ризикнути і прийти до масштабних боїв. Тому ізраїльське керівництво серед варіантів реакції на заяви Насралли розглядає варіант завдання ракетного удару.

"Ми підіймаємо планку, щоб американці та ізраїльтяни здалися, бо крах Лівану продовжується. Якщо рішення для деяких людей у Лівані полягає в тому, щоб здатися, то для нас це аж ніяк неприйнятне", — заявив Насралла.

Вищі посадові особи ЦАХАЛю вважають, що в разі реалізації ймовірного сценарію було б правильно більше зволікати не з їх поваленням, а з діями у відповідь. Дилема полягає в тому, який з них вибрати, щоб це не затягнуло сторони у дні боїв та погіршення. Один із варіантів — вибрати цілі Хезболли в Сирії, у ЦАХАЛю є такі в списку. Другий варіант — атакувати віддалені інфраструктурні об'єкти в Лівані, наприклад, не склади високоточних ракет, а ще кілька об'єктів з'явилися як приклад атаки на нові об'єкти організації — бажано порожні, на кордоні з Ізраїлем на півночі.

Нагадаємо, Ізраїль завдав удару і знищив іранське підприємство з виробництва БПЛА та склад із готовими безпілотниками у столиці Сирії. В результаті також ліквідовано 8 осіб, десятки зазнали поранень.

Також журналіст Атілла Сомфалві заявив, що ізраїльський "Моссад" допоміг вирахувати "кротів" РФ в Україні.