Израиль может нанести удары по складам БПЛА и ракет Хезболлы, — СМИ

Лидер Хезболлы обвиняет Израиль в энергетическом кризисе в Ливане, поэтому они готовы повысить ставки и перейти к масштабным боям.

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по арсеналу ракет и беспилотников Хезболлы, если будут дальнейшие провокации. Об этом сообщает израильское издание "Едиот Ахронот".

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Военное руководство Израиля рассматривает нанесение ударов по арсеналу ракет и БПЛА Хезболлы, пока они не укрепят противовоздушную оборону. Служба безопасности очень серьезно относится к угрозам лидера Хезболлы Хасана Насраллы после конфликта вокруг буровой установки "Укала". В последние дни в Израиле обсуждают дальнейшие действия.

В Хезболле пытаются обвинить Израиль в серьезном энергетическом кризисе в Ливане, поэтому они готовы рискнуть и прийти к масштабным боям. Поэтому израильское руководство среди вариантов реакции на заявления Насраллы рассматривает вариант нанесения ракетного удара.

"Мы поднимаем планку, чтобы американцы и израильтяне сдались, потому что крах Ливана продолжается. Если решение для некоторых людей в Ливане состоит в том, чтобы сдаться, то для нас это никоим образом неприемлем", — заявил Насралла.

Высшие должностные лица ЦАХАЛа считают, что в случае реализации вероятного сценария было бы правильно больше медлить не с их свержением, а с ответными действиями. Дилемма заключается в том, какой из них выбрать, чтобы это не привело стороны затянут в дни боев и ухудшения. Один из вариантов — выбрать цели Хезболлы в Сирии, у ЦАХАЛа такие есть в списке. Второй вариант — атаковать удаленные инфраструктурные объекты в Ливане, например не склады высокоточных ракет, а вдобавок еще несколько объектов появились как пример атаки на новые объекты организации — желательно пустые, на границе с Израилем на севере.

Напомним, Израиль нанес удар и уничтожил иранское предприятие по производству БПЛА и склад с готовыми беспилотниками в столице Сирии. В результате также было ликвидировано 8 человек, десятки получили ранение.

Также журналист Атилла Сомфалви заявил, что израильский "Моссад" помог вычислить "кротов" РФ в Украине.