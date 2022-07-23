Трофейний БТР на прокачування: полк "Азов" встановив новий приціл і термінал Starlink (відео)

Військові зазначають, що російський БТР-82А їм потрапив до рук практично новим, з нього вистрелили лише 5 разів.

Інженери полку "Азов" продемонстрували трофейний БТР-82А, який вони модернізували, встановивши більше броні, новий приціл і незабаром поставлять термінал Starlink. Про це повідомляють на сторінці ССО "Азов" у YouTube.

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Російський бронетранспортер не лише перефарбували та нанесли на нього мітки для розпізнавання своїми, а й встановили додаткове бронювання. Як стверджують автори, її елементи демонтовані із пошкодженої БМП-3 військ РФ. Встановлять протикумулятивні грати. Також на вежу встановили тепловізійний приціл.

[ + – ] Тепловізійний приціл на вежі

Незабаром інженери планують встановити у БТР-82А кондиціонер та супутниковий термінал Starlink. Після цього його відправлять на передову, "випалюючи окупантів з української землі". Водночас зазначається, що БТР має недоліки.

Військові також кажуть, що БТР їм дістався практично новим, з нього зроблено лише 5 пострілів, перш ніж українські захисники його захопили собі.

[ + – ] Характеристики БТР-82А

"Як і все російське, БТР-82 має значні недоліки. Тому нашому підрозділу довелося над ним попрацювати", — каже автор.

БТР-82А — це російська розробка "Арзамаського машинобудівного заводу". Вступив на озброєння у 2013 році. Перед цим велася розробка та обкатка БТР під час відомчих випробувань. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у ЗС РФ було понад 1400 БТР-82 та БТР-82А.

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