Трофейный БТР на прокачку: полк "Азов" установил новый прицел и терминал Starlink (видео)

Военные отмечают, что российский БТР-82А им попал в руки практически новым, с него было совершено всего 5 выстрелов.

Инженеры полка "Азов" продемонстрировали трофейный БТР-82А, который они модернизировали, установив больше брони, новый прицел и скоро поставят терминал Starlink. Об этом сообщается на странице ССО "Азов" в YouTube.

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Российский бронетранспортер не только перекрасили и нанесли на него метки для распознавания своими, но и установили дополнительное бронирование. Как утверждают авторы, ее элементы были демонтированы с поврежденной БМП-3 войск РФ. Будут установлены противокумулятивные решетки. Также на башню установили тепловизионный прицел.

[ + – ] Тепловизионный прицел на башне

В скором времени инженеры планируют установить в БТР-82А кондиционер и спутниковый терминал Starlink. После этого его отправят на передовою, "выжигая оккупантов с украинской земли". При этом отмечается, что БТР имеет свои недостатки.

Военные также говорят, что БТР им достался практически новым, из него было сделано всего 5 выстрелов до того как украинские защитники его захватили себе.

[ + – ] Характеристики БТР-82А

"Как и все российское, БТР-82 имеет значительные недостатки. Поэтому нашим подразделением пришлось над ним поработать", — говорит автор.

БТР-82А — это российская разработка "Арзамасского машиностроительного завода". Поступил на вооружении в 2013 году. Перед этим велась разработка и обкатка БТР в ходе ведомственных испытаний. До полномасштабного вторжения РФ в Украину у ВС РФ было свыше 1400 БТР-82 и БТР-82А.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявляет, что микрочипы для российских ракет может поставлять Казахстан и Грузия в РФ.

Ранее сообщалось, что Канада передаст Украине 39 легких БТРов LAV ACSV прямо с завода.