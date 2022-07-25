У мережі показали фото пошкодженого катера "Раптор" після удару по ньому з Bayraktar TB2

Українські військові атакували російське судно в травні в районі острова Зміїний. Борт вступив у Чорноморський флот лише 7 років тому.

Українські військові під час операції з деокупації острова Зміїний атакували з безпілотника катер "Раптор" Чорноморського флоту РФ. Наразі в мережі опублікували фото пошкоджень катера.

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На одну з російських військових баз прибув пошкоджений "Раптор" із номером борту П-275. Його атакував український Bayraktar TB2 під час операції зі звільнення острова Зміїний. Судно використовували для перекидання особового складу й озброєння російському гарнізону на острові.

Як пише "Мілітарний", катер "Раптор" отримав пошкодження по центру корпусу — між рубкою та кормою правого борту. Місце удару закрите брезентом. Бортовий номер П-275 говорить про те, що це другий серійний катер проєкту 03160 "Раптор". Його спустили на воду в червні 2014 року, а прийняли в склад флоту в березні 2015. Він увійшов до загону протидиверсійних сил і засобів Новоросійського ВМБ.

Катер "Раптор" — це швидкісний патрульно-десантний катер прибережної зони. Його основні завдання полягають у патрулюванні прибережних вод, проведення пошуково-рятувальних операцій і перекидання десанту. Його максимальна швидкість становить 48 вузлів (у спокійній воді) — 88 км/год.

[ + – ] Раптор здатний розвивати швидкість до 88 км/год

Нагадаємо, 8 травня ЗСУ потопили російський катер "Раптор", який грав важливу роль у Балтійському флоті РФ.

2 травня Залужний показав знищення два катери "Раптор" із "Байрактара".