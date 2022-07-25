В сети показали фото поврежденного катера "Раптор" после удара по нему из Bayraktar TB2

Украинские военные атаковали российское судно в мае в районе острова Змеиный. Борт поступил в Черноморский флот всего 7 лет назад.

Украинские военные во время операции по деоккупации острова Змеиный атаковали с беспилотника катер "Раптор" Черноморского флота РФ. Теперь в сети опубликовали фото повреждений катера.

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На одну из российских военных баз прибыл поврежденный "Раптор" с номером борта П-275. Его атаковал украинский Bayraktar TB2 во время операции по освобождению острова Змеиный. Судно использовали для переброски личного состава и вооружения российскому гарнизону на острове.

Как пишет "Милитарный", катер "Раптор" получил повреждения по центру корпуса — между рубкой и кормой правого борта. Место удара закрыто брезентом. Бортовой номер П-275 говорит о том, что это второй серийный катер проекта 03160 "Раптор". Его спустили на воду в июне 2014 года, а приняли в состав флота в марте 2015. Он вошел в отряд противодиверсионных сил и средств Новороссийского ВМБ.

Катер "Раптор" — это скоростной патрульно-десантный катер прибрежной зоны. Его основные задачи состоят в патрулировании прибрежных вод, проведения поисково-спасательных операций и переброски десанта. Его максимальная скорость составляет 48 узлов (в спокойной воде) — 88 км/ч.

[ + – ] Раптор способен развивать скорость до 88 км/ч

Напомним, 8 мая ВСУ потопили российский катер "Раптор", который играл важную роль в Балтийском флоте РФ.

2 мая Залужный показал уничтожение два катера "Раптор" из "Байрактара".