РФ знімає зі зберігання в Омську десятки 203-мм САУ "Піон" (фото)

Супутникові знімки показують, що в період з квітня по липень 2022 року на базі 94-го арсеналу стало майже на третину менше САУ від початкових 170.

Росія знімає з баз зберігання самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон" у 94-му арсеналі в Омську. Про це повідомляє блогер Бенджамін Піттет.

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З 94-го арсеналу в Омську знято зі зберігання 60 САУ "Піон" у період з квітня по липень 2022 року. На знімках за квітень на базі зберігалося 170 2С7 "Піон". На знімках 2 червня видно, що там уже 135 артустановок.

[ + – ] Супутниковий знімок від 2 червня. На базі 135 "Піонів"

Найсвіжіші знімки від 18 липня показують, що на базі знаходиться вже 110 САУ "Піон". Водночас автор аналізу зазначає, що з баз зберігання забирають не лише самі самохідки, а й супутнє обладнання.

[ + – ] Супутникове фото від 18 липня. На базі вже 110 САУ

Як зазначає "Мілітарний", враховуючи те, що довгий час "Піони" зберігалися на відкритому просторі і за серйозних перепадів температури в регіоні, є ймовірність, що частину артилерії неможливо відновити, тому їх можуть брати як донорів запасних деталей.

Також вони звертають увагу, що у 2020 році на базі вкрали 130 млн рублів на ремонті артустановок "Піон". Компанія ТОВ "Ост-вест-конверс" ремонтувала "Піони" протягом 2016-2018 років.

Нагадаємо, 14 липня ЗСУ показали знищення російської МСТА-Б з американської САУ М109.

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