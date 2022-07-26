РФ снимает с хранения в Омске десятки 203-мм САУ "Пион" (фото)

Спутниковые снимки показывают, что в период с апреля по июль 2022 года на базе 94-го арсенала стало почти на треть меньше САУ от первоначальных 170.

Россия снимает с баз хранения самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион" в 94-м арсенале в Омске. Об этом сообщает блогер Бенджамин Питтет.

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Из 94-го арсенала в Омске сняты с хранения 60 САУ "Пион" в период с апреля по июль 2022 года. На снимках за апрель на базе хранилось 170 2С7 "Пион". На снимках 2 июня видно, что там уже 135 артустановок.

[ + – ] Спутниковый снимок от 2 июня. На базе 135 "Пионов"

Самые свежие снимки от 18 июля показывают, что на базе находится уже 110 САУ "Пион". При этом автор анализа отмечает, что с баз хранения забирают не только сами самоходки, но и сопутствующее оборудование.

[ + – ] Спутниковый снимок от 18 июля. На базе уже 110 САУ

Как отмечает "Милитарный", учитывая то, что долгое время "Пионы" хранились на открытом пространстве и при серьезных перепадах температуры в регионе, есть вероятность, что часть артиллерии невозможно восстановить, поэтому их могут брать в качестве доноров запасных деталей.

Также они обращают внимание, что в 2020 году на базе украли 130 млн рублей на ремонте артустановок "Пион". Компания ООО "Ост-вест-конверс" ремонтировала "Пионы" в течении двух лет — 2016-2018 годах.

Напомним, 14 июля ВСУ показали уничтожение российской Мста-Б из американской САУ М109.

Ранее сообщалось, что РФ перебросила на Донбасс часть дивизии, которая должна оборонять Курильские острова от Японии.