Острая нехватка сил: РФ перебросила на Донбасс дивизию, защищающую Курильские острова

Бойцы ВСУ отбили наступления российских войск на Северск. У погибших солдат оказались нашивки 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, которая не предназначена для штурмов.

Российские войска перебросили значительную часть 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии под Северск. Их задача — защищать Курильские острова от Японии. Об этом пишет Forbes.

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Бойцы 81-й десантно-штурмовой бригады и отряд спецназначения "Омега" Нацгвардии отбили наступление ВС РФ 15 июля. Они показали нашивки погибших солдат ВС РФ. На них изображены пулеметы "Максим" со скрещенными стволами. Авторы пишут, что старомодный пулемет времен Первой мировой войны принадлежит 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии. Это единственный в своем роде вид подразделения в российской армии.

[ + – ] Дмитрий Медведев на Курильских островах, 2010 год

18-й дивизия занимается обороной Курильских островов, которые РФ захватила у Японии в последние дни Второй мировой войны. Япония никогда не отказывалась от этих территорий, поэтому еще в 1970-х годах Москва укрепила свои позиции на Курилах танками в стационарных бетонных огневых позициях. Держать оборону вмести с танками должны бойцы 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии.

[ + – ] Эмблема 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ

Сейчас на вооружении дивизии не только пулеметы, но и артиллерийские средства, танки и немного мобильной пехоты на МТ-ЛБ. Переброска 18-й частей дивизии означает, что в РФ острая нехватка пехоты, которая была бы способна использовать оперативный импульс на востоке Украины.

Взятый в плен военный из дивизии заявил, что их перебрасывали в Украину в течение пяти дней по маршруту: Итуруп-Хабаровск-Амур-Иркутск-Омск-Белгород. Отмечается, что командование РФ хотело их использовать для штурмовых действий, для которых они не предназначены.

В чем важность Северска?

В течение оперативной паузы в первой половины июля ВС РФ неоднократно пытались захватить Северск, который откроет доступ для врага к дальнейшему продвижению на Славянск и Краматорск. Эти два города являются ключевыми целями для РФ на Донбассе.

ВС РФ уже как минимум один раз заявляли о захвате Северска. Первый такой случай был 13 июля, но уже 15 июля стало ясно, что ВСУ по-прежнему контролирует город. В этот же день украинская армия отбила штурм с участием "ДНР" и вагнеровцев. На данный момент Северск остается под контролем у ВСУ.

Напомним, по данным ISW, ныне для ВС РФ в приоритете захват Северска и Бахмута. 18 июля в "ЛНР" придумали фейк о захвате Северска, однако город контролирует Украина.