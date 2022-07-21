Гостра нестача сил: РФ перекинула на Донбас дивізію, що захищає Курильські острови

Бійці ЗСУ відбили наступ російських військ на Сіверськ. У загиблих солдат виявилися нашивки 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії, яка не призначена для штурмів.

Російські війська перекинули значну частину 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії під Сіверськ. Їхнє завдання — захищати Курильські острови від Японії. Про це пише Forbes.

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Бійці 81-ї десантно-штурмової бригади та загін спецпризначення "Омега" Нацгвардії відбили наступ ЗС РФ 15 липня. Вони показали нашивки загиблих солдат ЗС РФ. На них зображені кулемети "Максим" із схрещеними стволами. Автори пишуть, що старомодний кулемет часів Першої світової війни належить 18-й кулеметно-артилерійській дивізії. Це єдиний у своєму роді вид підрозділу в російській армії.

[ + – ] Дмитро Медведєв на Курильських островах, 2010 рік

18-а дивізія займається обороною Курильських островів, які РФ захопила у Японії в останні дні Другої світової війни. Японія ніколи не відмовлялася від цих територій, тому ще в 1970-х роках Москва зміцнила свої позиції на Курилах танками у стаціонарних бетонних вогневих позиціях. Тримати оборону разом із танками мають бійці 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії.

[ + – ] Емблема 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ

Зараз на озброєнні дивізії не лише кулемети, а й артилерійські засоби, танки та трохи мобільної піхоти на МТ-ЛБ. Перекидання 18-ій частини дивізії означає, що в РФ гостра нестача піхоти, яка була б здатна використовувати оперативний імпульс на сході України.

Взятий у полон військовий із дивізії заявив, що їх перекидали в Україну протягом п'яти днів за маршрутом: Ітуруп-Хабаровськ-Амур-Іркутськ-Омськ-Бєлгород. Наголошується, що командування РФ хотіло їх використовувати для штурмових дій, для яких вони не призначені.

У чому важливість Сіверська?

Протягом оперативної паузи в першій половині липня ЗС РФ неодноразово намагалися захопити Сіверськ, який відкриє доступ для ворога до подальшого просування на Слов'янськ і Краматорськ. Ці два міста є ключовою метою для РФ на Донбасі.

ЗС РФ вже як мінімум один раз заявляли про захоплення Сіверська. Перший такий випадок був 13 липня, але вже 15 липня стало зрозуміло, що ЗСУ, як і раніше, контролює місто. Цього ж дня українська армія відбила штурм за участю "ДНР" та вагнерівців. Наразі Сіверськ залишається під контролем у ЗСУ.

Нагадаємо, за даними ISW, нині для ЗС РФ у пріоритеті захоплення Сіверська та Бахмута. 18 липня в "ЛНР" вигадали фейк про захоплення Сіверська, проте місто контролює Україна.