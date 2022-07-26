За 5 місяців війни в Україні загинуло понад 5,2 тис. мирних жителів, — ООН

Причиною загибелі цивільних осіб у більшості випадків стали обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

З 24 лютого по 24 липня під час повномасштабного вторгнення військ РФ на території України загинули щонайменше 5 237 мирних жителів. 348 із них — діти. Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй.

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Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 12 272 випадки загибелі або поранення цивільних осіб у країні: 5 237 загиблих та 7 035 поранених.

Серед загиблих:

чоловіків — 2 019;

жінок — 1 379;

дівчаток — 143;

хлопчиків — 164;

дорослих, чию стать встановити поки не вдалося — 1 491;

дітей, чию стать встановити поки не вдалося — 41.

Серед поранених:

чоловіків — 1 384;

жінок — 1 017;

дівчаток — 150;

хлопчиків — 215;

дорослих, чию стать встановити не вдалося — 4 074;

дітей, чию стать встановити не вдалося — 195.

З 24 лютого лише на території Донецької та Луганської областей загинуло 3 089 осіб, поранення отримали 3 760 цивільних осіб. Серед них:

на підконтрольній уряду території — 2 848 загиблих та 2 820 поранених;

на території, підконтрольній РФ — 241 загиблий і 940 поранених.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною поразки, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", — йдеться у звіті.

В управлінні зазначили, що реальні цифри загиблих та поранених цивільних осіб значно вищі.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров нещодавно повідомив, що на блокпосту у Василівці Запорізької області жителі тимчасово окупованих територій намагаються виїхати у бік Запоріжжя, проте російські військові пропускають лише від 20 до 150 машин на день. Через це в чергах від спеки померло п'ятеро людей.

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