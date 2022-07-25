На Волині ЗСУ збили два БПЛА, запущені з Білорусі: є жертви (відео)

За словами місцевої влади, внаслідок інциденту двоє дітей отримали опіки. Також відомо, що внаслідок падіння уламків одного з БПЛА загинув 66-річний чоловік.

У понеділок, 25 липня, сили протиповітряної оборони збили два ворожі безпілотники у Волинській області. Уламки літальних апаратів упали на приватні домоволодіння, унаслідок чого загинула одна людина, ще кілька дістали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

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За словами урядовця, сьогодні в регіоні сили протиповітряної оборони відреагували на ворожі безпілотники. Два апарати було збито українськими військовими. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки.

"На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні".

Місцева влада встановлює всі обставини події. Зі свого боку місцеві ЗМІ передають, що загиблий був мешканцем села Дубове. БПЛА впав на його дім. Чоловікові було 66 років. Пожежа перекинулася ще на два будинки. Повідомляється, що обгоріло двоє дітей.

Повітряне командування "Захід" повідомило, що ворожі безпілотники перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та вели розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення дронів Збройні сили України підняли винищувач, а також спрацювала українська система ППО.

"Двоє ворожих БПЛА було знищено", — додали військові.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Іран передав Росії бойові безпілотники, здатні нести 4 "розумні" ракети Sodid 345 загальною масою 400 кг.

Тим часом у ЗСУ повідомили, що після удару по складу ЗС РФ в окупованому Ізюмі Харківської області кількість російських обстрілів скоротилася вдесятеро.