На Волыни ВСУ сбили два БПЛА, запущенные с Беларуси: есть жерты (видео)

По словам местных властей, в результате инцидента двое детей получили ожоги. Также известно, что в результате падения обломков одного из БПЛА погиб 66-летний мужчина.

В понедельник, 25 июля, силы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника в Волынской области. Обломки летательных аппаратов упали на частные домовладения, в результате чего погиб один человек, еще несколько получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

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По словам чиновника, сегодня в регионе силы противовоздушной обороны отреагировали на вражеские беспилотники. Два аппарата были сбиты украинскими военными. Обломки одного из них повредили частные дома.

"К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице".

Местные власти устанавливают все обстоятельства произошедшего. В свою очередь местные СМИ передают, что погибший был жителем села Дубовое. БПЛА упал на его дом. Мужчине было 66 лет. Пожар перекинулся еще на два дома. Сообщается, что обгорели двое детей.

Воздушное командование "Запад" сообщило, что вражеские беспилотники пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и вели разведку объектов в Волынской области. На перехват дронов Вооруженные силы Украины подняли истребитель, также сработала украинская система ПВО.

"Два вражеских БПЛА были уничтожены", — добавили военные.

Напомним, по данным СМИ, Иран передал России боевые беспилотники, способные нести 4 "умные" ракеты Sodid 345 общей массой 400 кг.

Тем временем в ВСУ сообщили, что после удара по складу ВС РФ в оккупированном Изюме Харьковской области, количество российских обстрелов сократилось в десять раз.