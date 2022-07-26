За 5 месяцев войны в Украине погибли более 5,2 тыс мирных жителей, — ООН

Причиной гибели гражданских лиц в большинстве случаев стали обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

C 24 февраля по 24 июля в ходе полномасштабного вторжения войск РФ на территории Украины погибли по меньшей мере 5237 мирных жителей. 348 из них — дети. Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 12272 случая гибели или ранения гражданских лиц в стране: 5237 погибших и 7035 раненых.

Среди погибших:

мужчин — 2019;

женщин — 1379;

девочек — 143;

мальчиков — 164.

взрослых, чей пол установить пока не удалось — 1491;

детей, чей пол установить пока не удалось — 41.

Среди раненых:

мужчин — 1384;

женщин — 1017;

девочек — 150;

мальчиков — 215;

взрослых, чей пол установить не удалось — 4074;

детей, чей пол установить не удалось — 195.

С 24 февраля только на территории Донецкой и Луганской областей погибли 3089 человек, ранения получили 3760 гражданских лиц. Среди них:

на подконтрольной правительству территории — 2848 погибших и 2820 раненых;

на территории, подконтрольной РФ — 241 погибший и 940 раненых.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", — говорится в отчете.

В управлении отметили, что реальные цифры погибших и раненых гражданских лиц значительно выше.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров недавно сообщил, что на блокпосту в Васильевке Запорожской области жители временно оккупированных территорий пытаются выехать в сторону Запорожья, однако российские военные пропускают всего от 20 до 150 машин в день. Из-за этого в очередях от жары скончались пять человек.

Также мы писали о том, как от обломков вражеского беспилотника в Волынской области погиб мирный житель. Также травмы получили двое детей.