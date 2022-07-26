Були завищені очікування: в Німеччині відповіли на критику Польщі про постачання танків

В оборонному комітеті Бундестагу заявили, що поляки хотіли отримати до 56 танків Leopard 2A4 після відправки в Україну майже трьох сотень Т-72.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Польща мала завищені очікування щодо постачання танків у межах "кругового обміну". Про це повідомляє Spiegel.

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Після передачі майже трьох сотень танків Т-72 в Україну Польща очікувала отримати натомість німецькі Leopard 2 у межах політики Берліна щодо "кругового обміну". Вона передбачає постачання німецької зброї країнам, які передають Україні радянську зброю.

Польські представники очікували отримати від 44 до 56 танків Leopard 2A4.

"При цьому федеральний уряд обіцяв 20 одиниць протягом 2023 року, тому що вони спочатку мають бути доступними", — пояснила Штрак-Циммерман.

Вона також додала, що тепер польська сторона намагається чинити тиск на Берлін через публікації в німецьких ЗМІ. Такі дії вона не вважає за корисні, тому що Німеччина до всіх ставиться справедливо.

[ + – ] БТР Fuchs

Марі-Агнес також укотре заявила, що Німеччині слід безпосередньо постачати зброю Україні, включаючи БМП Marder, БТР Fuchs і танки Leopard 2. Депутатка вважає, що німецька сторона може показати приклад іншим у постачанні західних танків Україні. Однак наразі ця ідея "не викликає ентузіазму в канцелярії", оскільки спочатку уряд хоче проконсультуватися зі США та Францією.

Нагадаємо, редакція WSJ розкритикувала Німеччину за повільність допомоги Україні. З моменту оголошення рішення про постачання ЗСУ Gepard до їхнього прибуття в Україну минуло 3 місяці. Політика канцлера Шольца ганебна для світової та домашньої політичної арени.

Тепер у Німеччині закликають скасувати німецький кільцевий обмін, оскільки він не спрацював.