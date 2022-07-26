Были завышенные ожидания: в Германии ответили на критику Польши о поставках танков

В оборонном комитете Бундестага заявили, что поляки хотели получить до 56 танков Leopard 2A4 после отправки в Украину почти трех сотен Т-72.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Польша имела завышенные ожидание по поставкам танков в рамках "кругового обмена". Об этом сообщает Spiegel.

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После передачи почти трех сотен танков Т-72 в Украину, Польша ожидала получить взамен немецкие Leopard 2 в рамках политики Берлина по "круговому обмену". Она предусматривает поставку немецкого оружия в страны, которые передают Украине советское оружие.

Польские представители ожидали получить от 44 до 56 танков Leopard 2A4.

"При этом федеральное правительство обещало 20 единиц на протяжении 2023 года, потому что они сначала должны быть доступными", — объяснила Штрак-Циммерманн.

Она также добавила, что теперь польская сторона пытается оказывать давление на Берлин через публикации в немецких СМИ. Такие действия она не считает полезными, потому что Германия ко всем относится справедливо.

[ + – ] БТР Fuchs

Мари-Агнес также в очередной раз заявила, что Германии следует напрямую поставлять оружие Украине, включая БМП Marder, БТР Fuchs и танки Leopard 2. Депутат считает, что немецкая сторона может показать пример другим в поставках западных танков Украине. Однако на данный момент эта идея "не вызывает энтузиазма в канцелярии", так как сперва правительство хочет проконсультироваться с США и Францией.

Напомним, редакция WSJ раскритиковала Германию за медлительность в помощи Украине. С момента оглашения решения о поставках ЗСУ Gepard до их прибытия в Украину прошло 3 месяца. Политика канцлера Шольца позорна для мировой и домашней политической арены.

Теперь в Германии призывают отменить немецкий кольцевой обмен так как он не сработал.