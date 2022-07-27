Марчело, welcome back: генерал-майор повернувся в Миколаїв

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Дмитро Марченко координуватиме взаємодію ЗСУ з військовою адміністрацією і розвиватиме партизанщину на окупованих територіях.

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко повернувся до Миколаєва. Під його керівництвом російським військам не вдалося захопити обласний центр. Про це повідомляє Суспільне.

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Інформацію про повернення Марченка до Миколаєва журналістам підтвердила радниця начальника ОВА Вікторія Олійник. При цьому Віталій Кім заявив, що до Миколаєва "Марчело" повернувся для посилення взаємодії Збройних сил та обласної військової адміністрації.

Також до завдань генерал-майора входитиме координація і посилення партизанщини на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Херсонській області.

"Більше розповідати не буду, але має завдання, які він виконуватиме на території Миколаївської і Херсонської областей", — резюмував Віталій Кім.

Також у своєму телеграм-каналі він написав лаконічний допис: "Марчело, welcome back".

[ + – ] Публікація Віталія Кіма

Джерела "Преступности.НЕТ" стверджують, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відрядив Дмитра Марченка як консультанта до Миколаївської ОВА. Свої обов'язки він розпочне вже сьогодні.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Марченко заявив, що для звільнення Херсона потрібно втричі більше сил.

У перші дні вторгнення у Миколаєві не було ні блокпостів, ні окопів. Тому генерал-майору терміново довелося організовувати оборону міста.