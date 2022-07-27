Марчело, welcome back: генерал-майор вернулся в Николаев

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Дмитрий Марченко будет координировать взаимодействие ВСУ с военной администрацией и развивать партизанщину на оккупированных территориях.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко вернулся в Николаев. Под его руководством российским войскам не удалось захватить областной центр. Об этом сообщает Суспільне.

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Информацию о возвращении Марченко в Николаев журналистам подтвердила советница начальника ОВА Виктория Олейник. При этом Виталий Ким заявил, что в Николаев "Марчело" вернулся для усиления взаимодействии Вооруженных сил и областной военной администрации.

Также в задачи генерал-майора будет входить координация и усиление партизанщины на временно оккупированных территориях, в том числе в Херсонской области.

"Больше рассказывать не буду, но есть у него задания, которые он будет выполнять на территории Николаевской и Херсонской областей", — резюмировал Виталий Ким.

Также в своем телеграм-канале он написал лаконичный пост: "Марчело, welcome back".

[ + – ] Публикация Виталия Кима

Источники "Преступности.НЕТ" утверждают, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный откомандировал Дмитрия Марченко в качестве консультанта в Николаевскую ОВА. К своим обязанностям он приступит уже сегодня.

Напомним, в одном из интервью Марченко заявил, что для освобождения Херсона нужно в три раза больше сил.

В первые дни вторжения в Николаеве не было ни блокпостов, ни окопов. Поэтому генерал-майору в срочном порядке пришлось организовывать оборону города.