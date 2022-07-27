"Перевозити техніку та боєприпаси": РФ запускає пором "Лаврентій" з Єйська до Маріуполя

За даними росЗМІ, зараз готується вся необхідна інфраструктура та формується перша "вантажна партія". В Україні наголошують, що окупанти мають намір перевозити техніку, боєприпаси та військових.

Росія запускає автомобільно-пасажирський пором "Лаврентій" із міста Єйськ у Краснодарському краї до окупованого Маріуполя. Про це повідомляє "Кримське інформаційне агентство".

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До цього пором 2010 року будівництва використовувався на Керченській переправі.

Як стало відомо, наразі окупанти створюють всю необхідну інфраструктуру для цього та формують першу "вантажну партію". Уточнюється, що із серпня рейси мають відбуватися на регулярній основі, доки росіяни планують запустити один кругорейс на добу.

Запуском порома займається компанія "Оборонлогістика", що входить до структури Міноборони РФ. Судно може перевозити до 700 тонн вантажів, зокрема до 20 євро фур і 136 пасажирів, при цьому розвиває швидкість до 12 вузлів.

Час порома в дорозі від одного порту до іншого становитиме 4 години.

Навіщо окупанти запускають пором у Маріуполь

РосЗМІ всіляко наголошують, що пором нібито використовуватиметься для цивільних вантажів і комерційних відправників. За словами росіян, вони планують надсилати матеріали "для відновлення Маріуполя та інших міст". Також повідомляється, що самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" мають намір переправляти свою продукцію в РФ.

Проте, в Україні зазначають, що пором використовуватиметься для перекидання до окупованого міста особового складу ЗС РФ, техніки та боєприпасів. Про це, зокрема, розповідає речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на керівника проекту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка. Він каже, що судно сьогодні, 27 липня, вже вийшло з Керчі до Єйська.

"Паром перевозитиме звідти в Маріуполь військових, військову техніку та автомобілі з боєприпасами. Судно може перевозити 20 вантажних автомобілів вагою по 20 тонн", — пише Братчук.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зі свого боку, вважає, що навряд чи "Оборонлогістика", яка безпосередньо підпорядковується російському Міноборони, займатиметься перевезенням цивільних вантажів.

"Навіть за промо компанії легко побачити, що всі її клієнти — військового напрямку. Ніхто вже особливо не ховається. Залучений авто-вантажною пором "Лаврентій" з портом приписки Новоросійськ. Одного цього порома вистачить для перевезення протягом 4 годин морем 20 фур боєкомплекту (приміром). Окрім того, варто звернути увагу на великий флот цієї "цивільної" кампанії. Все в Новоросійську. Але ж ми знаємо, що росіяни вимикають на судах в Азові всі прилади ідентифікації, тому що насправді піде в порт Маріуполь — покаже час", — наголосив він.

[ + – ] Промо компанії "Оборонлогістика"

Водночас, Андрющенко впевнений, що якщо до Маріуполя окупанти везтимуть техніку та солдат, то в зворотному напрямку вони транспортуватимуть крадене в Україні майно.

Раніше Фокус писав, що окупанти хочуть повернути Маріуполю радянську назву Жданов. За словами радника мера Петра Андрющенка, перейменування Маріуполя може статися паралельно з проведенням псевдореферендуму.

Нагадаємо, росіяни перегнали в Маріуполь вантажівки із зерном, яке планують вивезти морем із окупованого міста. Зерновози потрапили до міста з боку Донецька. Для вивезення викраденого зерна в порту відновили електропостачання.