"Перевозить технику и боеприпасы": РФ запускает паром "Лаврентий" из Ейска до Мариуполя

По данным росСМИ, сейчас готовится вся необходимая инфраструктура и формируется первая "грузовая партия". В Украине подчеркивают, что оккупанты намерены перевозить технику, боеприпасы и военных.

Россия запускает автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий" из города Ейск в Краснодарском крае до оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает "Крымское информационное агентство".

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До этого паром 2010 года постройки использовался на Керченской переправе.

Как стало известно, в настоящее время оккупанты создают всю необходимую инфраструктуру для этого и формируют первую "грузовую партию". Уточняется, что с августа рейсы должны происходить на регулярной основе, пока россияне планирует запустить один кругорейс в сутки.

Запуском парома занимается компания "Оборонлогистика", входящая в структуру Минобороны РФ. Судно может перевозить до 700 тонн грузов, в том числе до 20 евро фур и 136 пассажиров, при этом развивает скорость до 12 узлов.

Время парома в пути от одного порта до другого составит 4 часа.

Зачем оккупанты запускают паром в Мариуполь

РосСМИ всячески подчеркивают, что паром якобы будет использоваться для гражданских грузов и коммерческих отправителей. По словам россиян, они планируют отправлять материалы "для восстановления Мариуполя и других городов". Также сообщается, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" намерены переправлять свою продукцию в РФ.

Тем не менее, в Украине отмечают, что паром будет использоваться для переброски в оккупированный город личного состава ВС РФ, техники и боеприпасов. Об этом, в частности, рассказывает спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на руководителя проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко. Он говорит, что судно сегодня, 27 июля, уже вышло из Керчи в Ейск.

"Паром будет перевозить оттуда в Мариуполь военных, военную технику и автомобили с боеприпасами. Судно может перевозить 20 грузовых автомобилей весом по 20 тонн", – пишет Братчук.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в свою очередь, считает, что вряд ли "Оборонлогистика", напрямую подчиняющаяся российскому Минобороны, будет заниматься перевозкой гражданских грузов.

"Даже по промо компании легко увидеть, что все ее клиенты – военного направления. Никто уже особо не прячется. Привлечен авто-грузовой паром "Лаврентий" с портом приписки Новороссийск. Одного этого парома хватит для перевозки в течение 4 часов морем 20 фур боекомплекта (например). Кроме того, следует обратить внимание на большой флот этой "гражданской" кампании. Все в новороссийске. Но ведь мы знаем, что россияне выключают на судах в Азове все приборы идентификации, потому что на самом деле уйдет в порт Мариуполь – покажет время", – подчеркнул он.

[ + – ] Промо компании "Оборонлогистика"

В то же время, Андрющенко уверен, что если в Мариуполь оккупанты будут везти технику и солдат, то в обратном направлении они будут транспортировать краденное в Украине имущество.

Ранее Фокус писал, что оккупанты хотят вернуть Мариуполю советское название Жданов. По словам советника мэра Петра Андрющенко, переименование Мариуполя может произойти параллельно с проведением псевдореферендума.

Напомним, россияне перегнали в Мариуполь грузовики с зерном, которое планируют вывезти морем из оккупированного города. Зерновозы попали в город со стороны Донецка. Для вывоза похищенного зерна в порту возобновили электроснабжение.