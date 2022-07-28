Китай домовився з РФ щодо недоторканності свого бізнесу в Україні, — ЗМІ

На думку журналістів, про таємну домовленість Москви та Пекіна свідчать і заяви посла КНР в Україні. Він заявив про те, що Китай продовжуватиме інвестувати в Україну, незалежно від результату воєнних дій.

Пекін домовився з Москвою про те, що за будь-якого стану справ на фронті РФ не обстрілюватимуть китайські підприємства в Україні. Про це повідомляє Intelligence Online.

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За інформацією видання, представники КНР ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну домовилися з Росією про те, що Пекін продовжуватиме самостійно керувати своїми інтересами в Україні незалежно від кінця війни.

Про це побічно свідчить і той факт, що в Києві Фань Сяньжун сказав ще в березні 2022 року, що Китай не залишить Україну, а його інвестиційні плани збережуться і, можливо, розширяться незалежно від того, як закінчиться війна.

Intelligence Online вважає, що Китай розглядає поразку України чи гібридний мир на користь окупантів як найімовірніший сценарій розвитку подій.

Також ЗМІ наводить список підприємств, що фінансуються Китаєм, які досі не постраждали від ракетних атак РФ.

Це сонячні електростанції в Одеській та Миколаївській областях, логістичний комплекс "Дунайської судноплавно-стивідорної компанії" (Миколаївська область), олійні підприємства з елеваторами та зерносушарками "Белгравія" та "Юнігрейн-Базис" (Дніпропетровська область) та китайсько-українська сільськогосподарська компанія "Фанда № у Чернігівській області.

Нагадаємо, що Китай продає Росії електроніку, яка допомагає вести війну проти України. У 2022 році китайські фірми більш ніж удвічі збільшили постачання мікросхем подвійного призначення російським оборонним підприємствам.

Раніше Фокус писав про те, що Китай фактично став на бік Росії щодо повномасштабної війни проти України. Такого висновку можна дійти на тлі того, як Пекін повторює тези російської пропаганди, а також заперечує звірства військ РФ на українській території.