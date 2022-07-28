Китай договорился с РФ о неприкосновенности своего бизнеса в Украине, — СМИ

По мнению журналистов, о тайной договоренности Москвы и Пекина свидетельствуют и заявления посла КНР в Украине. Он заявил о том, что Китай будет продолжать инвестировать в Украину, независимо от исхода воянных действий.

Пекин договорился с Москвой о том, что при любом положении дел на фронте РФ не будет обстреливать китайские предприятия в Украине. Об этом сообщает Intelligence Online.

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По информации издания, представители КНР еще в начале полномасштабного вторжения в Украину, договорились с Россией о том, что Пекин продолжать самостоятельно управлять своими интересами в Украине независимо от исхода войны.

Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что Китая в Киеве Фань Сяньжун еще в марте 2022 года что Китай не покинет Украину, а его инвестиционные планы будут сохранены и, возможно, расширены вне зависимости от того, как закончится война.

Intelligence Online считает, что Китай рассматривает поражение Украины или гибридный мир в пользу оккупантов как наиболее вероятный сценарий развития событий.

Также СМИ приводит список предприятий, финансируемые Китаем, которые до сих пор не пострадали от ракетных атак РФ.

Это солнечные электростанции в Одесской и Николаевской областях, логистический комплекс "Дунайской судоходно-стивидорной компании" (Николаевская область), масличные предприятия с элеваторами и зерносушилками "Белгравия" и "Юнигрейн-Базис" (Днепропетровская область) и китайско-украинская сельскохозяйственная компания "Фанда№ в Черниговской области.

Напомним, что Китай продает России электронику, которая помогает вести войну против Украины. В 2022 году китайские фирмы более чем вдвое увеличили поставки микросхем двойного назначения российским оборонным предприятиям.

Ране Фокус писал о том, что Китай фактически стал на сторону России в вопросе полномасштабной войны против Украины. К такому выводу можно прийти на фоне того, как Пекин повторяет тезисы российской пропаганды, а также отрицает зверства войск РФ на украинской территории.