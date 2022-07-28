Жодної корупції: зброю для армії купуватимуть за стандартами НАТО, — Резніков

Міністр оборони підкреслив, що несе особисту відповідальність за те, щоб закупівлі були прозорими, та закликав не шукати "зраду" в тому, що куруватиме їх знайомий глави ОП Андрія Єрмака.

При Міноборони України створять два агентства, аналогічні натовській логістичній організації NSPA (Агентство НАТО з підтримки та постачання). Вони закуповуватимуть усе необхідне для армії, керуючись прозорими західними стандартами, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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За його словами, одне з них — "Агентство оборонних закупівель" — займатиметься всім, що стосується озброєння, друге — тиловим забезпеченням: закупівлею амуніції, палива, харчування, питаннями логістики.

Необхідність реорганізації Резніков пояснив тим, що Міноборони важко працювати з теперішніми спецекспортерами, оскільки вони налаштовані насамперед на експорт української зброї, а не на імпорт, крім того, на роботі позначається комерційна складова та внутрішня конкуренція між ними.

Як працюватиме нова структура?

Міністр наголосив, що "Агентство оборонних закупівель" створювали за натовською моделлю, щоб виключити корупцію, зробивши закупівлі зброї прозорими.

Уперше про необхідність створення українського аналогу NSPA Олексій Резніков заявив у грудні 2021 року, невдовзі після того, як очолив міністерство.

[ + – ] Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що несе особисту відповідальність за те, що в новому агентстві не буде корупції Фото: Скриншот

"NSPA — це такий своєрідний Amazon, тільки з товарами мілітарного призначення. Саме за цією моделлю з урахуванням стандартів НАТО створено Агентство оборонних закупівель Міноборони. Це прозорий механізм, зрозумілий для наших партнерів, для бізнесу, для виробників", — сказав міністр.

За його словами, над створенням Агентства почали працювати наприкінці січня, маючи намір усе закінчити в березні. Але російське вторгнення зірвало ці плани: завершення деяких процедур вирішили відкласти, оскільки виникло безліч невідкладних завдань.

"Кілька тижнів тому ми Агентство офіційно зареєстрували, і зараз почнеться розгортання його роботи, — зазначив Резніков. — Отже, ми здійснюємо інтеграцію в НАТО де-факто, про що я неодноразово говорив".

Хто займається створенням Агентства?

Міністр розповів, що вибудовуванням комунікації з NSPA, а також настроюванням протоколів "прозорої, зрозумілої, транспарентної" системи закупівель у перевірених НАТО постачальників займається його заступник Денис Шарапов.

[ + – ] Заступник міністра оборони Денис Шарапов

При цьому Олексій Резніков запевнив, що в призначенні Шарапова у квітні 2022 року та в його залученості до створення Агентства оборонних закупівель немає жодних корупційних проявів. Навпаки, створення Агентства стане відповіддю на сірі схеми різних спецекспортерів, які "накручували комісію, бонуси та ще щось, бо ринок озброєння дуже складний".

Журналісти видання зазначають, що деякі ЗМІ називають Дениса Шарапова бізнес-партнером глави Офісу президента Андрія Єрмака та його батька, тому створення Агентства з оборонних закупівель пов'язували з призначенням Шарапова на посаду заступника міністра.

Олексій Резніков заявив, що це призначення пояснюється відсутністю в міністерстві професійних фахівців із закупівлі зброї.

"Моя — міністра — відповідальність, щоб у мене в міністерстві не було корупції. Відповідно, я зробив пропозицію людині, я створюю Агентство, щоб виключити будь-які "хитрі" схеми, — сказав Резніков. — Тому розмовляти ми будемо тільки після того, як пройдемо якийсь шлях, і тоді, якщо будуть висунуті якісь звинувачення, це буде моя політична за це відповідальність і юридична — того, хто буде до цього залучений”.

На думку глави Міноборони, не варто бачити "зраду" та корупцію "в тому, що люди знайомі". Він підкреслив, що роботу Агентства оборонних закупівель зможе курувати Defense Reform Advisory Board — міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники країн-членів НАТО. Також групу зможуть залучати до аудиту, якщо виникне потреба.

Нагадаємо, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц адресувала президенту США Джо Байдену новий лист, у якому висловила занепокоєння зосередженням влади в руках Андрія Єрмака. Спартц заявила, що призначення Дениса Шарапова заступником міністра оборони України викликало занепокоєння ліцензованого оборонного підрядника США через наявність бізнес-зв'язків чиновника з Єрмаком.

Наразі Шарапов є заступником міністра із закупівель, забезпечення озброєнням і технікою. У недавньому інтерв'ю разом із командувачем логістики, бригадним генералом Володимиром Карпенком він розповів про втрати техніки ЗСУ.