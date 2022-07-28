Никакой коррупции: оружие для армии будут закупать по стандартам НАТО, — Резников

Министр обороны подчеркнул, что несет личную ответственность за то, чтобы закупки были прозрачными и призвал не искать "зраду" в том, что курировать их будет знакомый главы ОП Андрея Ермака.

При Минобороны Украины создадут два агентства, аналогичные натовской логистической организации NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставкам). Они будут закупать все необходимое для армии, руководствуясь прозрачными западными стандартами, сообщил LB.ua министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, одно из них — "Агентство оборонных закупок" — будет заниматься всем, что касается вооружения, второе – тыловым обеспечением: закупкой амуниции, топлива, питания, вопросами логистики.

Необходимость реорганизации Резников объяснил тем, что Минобороны трудно работать с действующими спецэкспортерами, так как они настроены прежде всего на экспорт украинского оружия, а не на импорт, кроме того, на работе сказывается коммерческая составляющая и внутренняя конкуренция между ними.

Как будет работать новая структура?

Министр подчеркнул, что "Агентство оборонных закупок" создавали по натовской модели, чтобы исключить коррупцию, сделав закупки оружия прозрачными.

Впервые о необходимости создания украинского аналога NSPA Алексей Резников заявил в декабре 2021 года, вскоре после того, как возглавил министерство.

[ + – ] Министр обороны Алексей Резников заявил, что несет личную ответственность за то, что в новом агентстве не будет коррупции Фото: Скриншот

"NSPA — это такой своеобразный Amazon, только с товарами милитарного назначения. Именно по этой модели с учетом стандартов НАТО создано "Агентство оборонных закупок" Минобороны. Это прозрачный механизм, понятный для наших партнеров, для бизнеса, для производителей", — сказал министр.

По его словам, над созданием Агентства начали работать в конце января, намереваясь все закончить в марте. Но российское вторжение сорвало эти планы: завершение некоторых процедур решили отложить, так как возникло множество неотложных задач.

"Несколько недель назад мы Агентство официально зарегистрировали, и сейчас начнется развертывание его работы, — отметил Резников. — Таким образом, мы осуществляем интеграцию в НАТО де-факто, о чем я неоднократно говорил".

Кто занимается созданием Агентства?

Министр рассказал, что выстраиванием коммуникации с NSPA, а также настройкой протоколов "прозрачной, понятной, транспарентной" системы закупок у проверенных НАТО поставщиков занимается его заместитель Денис Шарапов.

[ + – ] Заместитель министра обороны Денис Шарапов

При этом Алексей Резников заверил, что в назначении Шарапова в апреле 2022 года и в его вовлеченности в создание "Агентства оборонных закупок" нет никаких коррупционных проявлений. Наоборот, создание Агентства станет ответом на серые схемы различных спецэкспортеров, которые "накручивали комиссию, бонусы и еще что-нибудь, потому что рынок вооружения очень сложен".

Журналисты издания отмечают, что некоторые СМИ называют Дениса Шарапова бизнес-партнером главы Офиса президента Андрея Ермака и его отца, поэтому создание "Агентства по оборонным закупкам" связывали с назначением Шарапова на должность заместителя министра.

Алексей Резников заявил, что это назначение объясняется отсутствием в министерстве профессиональных специалистов по закупке оружия.

"Моя – министра – ответственность, чтобы у меня в министерстве не было коррупции. Соответственно, я сделал предложение человеку, я создаю Агентство, чтобы исключить любые "хитрые" схемы, — сказал Резников. — Поэтому разговаривать мы будем только после того, как пройдем какой-то путь, и тогда, если будут предъявлены какие-то обвинения, это будет моя политическая за это ответственность и юридическая – того, кто будет к этому привлечен".

По мнению главы Минобороны, не стоит видеть "зраду" и коррупцию "в том, что люди знакомы". Он подчеркнул , что работу "Агентства оборонных закупок" сможет курировать Defense Reform Advisory Board — международная совещательная группа, в состав которой входят представители стран-членов НАТО. Также группу смогут привлекать к аудиту, если в этом возникнет необходимость.

Напомним, конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц адресовала президенту США Джо Байдену новое письмо, в котором выразила озабоченность сосредоточением власти в руках Андрея Ермака. Спартц заявила, что назначение Дениса Шарапова заместителем министра обороны Украины вызвало обеспокоенность у лицензированного оборонного подрядчика США из-за наличия бизнес-связей чиновника с Ермаком.

Сейчас Шарапов является заместителем министра по закупкам, обеспечению вооружением и техникой. В недавнем интервью вместе с командующим логистикой, бригадным генералом Владимиром Карпенко он рассказал о потерях техники ВСУ.