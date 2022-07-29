Рада підтримала відстрочку від призову українських вчених та декрет для чоловіків-військових

Парламентарі дозволили надавати відпустки для догляду за дитиною не тільки жінкам, а й чоловікам, якщо обидвоє є військовослужбовцями.

Верховна Рада сьогодні, 29 липня, ухвалила у другому читанні законопроєкт 7352 про відстрочку від призову під час мобілізації для науковців та педагогічних працівників. Про це в себе в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Законодавча ініціатива розширює коло наукових та науково-педагогічних співробітників, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації.

Як уточнюється в пояснювальній записці документа, у воєнний час актуальним стало питання дискримінації педагогічних працівників та деяких категорій наукових співробітників. Так, згідно з чинною редакцією закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право на відстрочку є у наукових та науково-педагогічних співробітників, які мають вчене звання та/або ступінь. Водночас у старих нормах не враховуються деякі інші категорії працівників, зокрема людей без вчених звань та ступенів та працівників установ вищої та спеціальної освіти.

Тепер же, після ухвалення змін до статті 23, право на відстрочення буде в наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників установ вищої, спеціальної, професійної/професійно-технічної або загальної середньої освіти, працевлаштованих за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Законодавчу ініціативу підтримав 281 парламентарій.

Декретна відпустка для чоловіків-військовослужбовців

Ще один законопроєкт під номером 7464, за який сьогодні у другому читанні проголосували народні депутати, дає можливість надавати відпустки для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, якщо обидва є військовослужбовцями.

Як зазначає Гончаренко, норма поширюватиметься на рівних умовах у мирний час та в особливий період чи воєнний стан.

"Як співавтор цього законопроекту вважаю, що він допоможе сім'ям військовослужбовців і вирішить багато питань", — наголосив нардеп.

У пояснювальній записці також уточнюється, що в Україні ще в травні минулого року набув чинності закон, що дозволяє чоловікам йти у декретну відпустку. Проте ці норми не поширюються на військовослужбовців.

"У чинному законодавстві залишилися норми, що зміцнюють і підсилюють гендерний дисбаланс, і на основі яких сформувалася негативна правозастосовна практика", — уточнюють автори нового законопроекту, який якраз і покликаний урегулювати це питання.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада також ухвалила закон 7398, згідно з яким усі новобудови в Україні повинні мати бомбосховища. Народні депутати підтримали законопроект, який зобов'язує забудовників передбачати наявність укриттів у будинках.

Раніше Фокус розповідав, що у Раді розширюють список тих, кого не закликатимуть. Громадяни країни, які втратили близьких на війні, зможуть отримати відстрочку від мобілізації в Україні.