Рада поддержала отсрочку от призыва украинских ученых и декрет для мужчин-военных

Парламентарии разрешили предоставлять отпуска по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, в случае если оба являются военнослужащими.

Верховная Рада сегодня, 29 июля, приняла во втором чтении законопроект 7352 об отсрочке от призыва во время мобилизации для научных и педагогических работников. Об этом у себя в Telegram–канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Законодательная инициатива расширяет круг научных и научно-педагогических сотрудников, у которых есть право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Как уточняется в пояснительной записке документа, в военное время актуальным стал вопрос о дискриминации педагогических работников и отдельных категорий научных сотрудников. Так, согласно действующей редакции закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, право на отсрочку есть у научных и научно-педагогических сотрудников, которые имеют ученое звание и/или степень. В то же время, в старых нормах не учитываются некоторые другие категории сотрудников, в частности, людей без ученых званий и степеней и работников учреждений высшего и специального образования.

Теперь же, после принятия изменений в статью 23, право на отсрочку будет у научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, специального, профессионального/профессионально-технического или общего среднего образования, трудоустроенных по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Законодательную инициативу поддержал 281 парламентарий.

Декретный отпуск для мужчин-военнослужащих

Еще один законопроект под номером 7464, за который сегодня во втором чтении проголосовали народные депутаты, дает возможность предоставлять отпуска по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, в случае если оба являются военнослужащими.

Как отмечает Гончаренко, норма будет распространяться на равных условиях в мирное время и в особый период или военное положение.

"Как соавтор этого законопроекта считаю, что [он] поможет семьям военнослужащих и решит многие вопросы", – подчеркнул нардеп.

В пояснительной записке также уточняется, что в Украине еще в мае прошлого года вступил в силу закон, разрешающий мужчинам уходить в декретный отпуск. Тем не менее, эти нормы не распространяются на военнослужащих.

"В действующем законодательстве остались нормы, укрепляющие и усиливающие гендерный дисбаланс, и на основе которых сформировалась негативная правоприменительная практика", – уточняют авторы нового законопроекта, который как раз и призван урегулировать этот вопрос.

Напомним, сегодня Верховная Рада также приняла закон 7398, согласно которому все новостройки в Украине должны иметь бомбоубежища. Народные депутаты поддержали законопроект, обязывающий застройщиков предусматривать наличие укрытий в зданиях.

Ранее Фокус рассказывал, что в Раде расширяют список тех, кого не будут призывать. Граждане страны потерявшие близких на войне, смогут получить отсрочку от мобилизации в Украине.