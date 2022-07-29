"Розглядаємо найгірші сценарії": як діятиме Молдова в разі агресії РФ

За словами президентки Маї Санду, Молдова звертатиметься за допомогою до Румунії, якщо погіршаться відносини з РФ, а війна в Україні триватиме.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що в разі агресії Росії вони звертатимуться за допомогою до Румунії. Про це повідомляє Deschide.

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Санду прибула з візитом до Бухаресту, де провела зустріч із президентом Клаусом Йоганнісом. Після мітингу вони зробили заяву. Президентка Молдови заявила, що в разі погіршення відносин із Росією і продовження війни в Україні вони проситимуть допомоги в Румунії.

"Ми стурбовані. Ми приймаємо найпесимістичніші сценарії. Відповідно, ми готуємося до всіх сценаріїв. А в ситуації, коли Росія спробує напасти на Республіку Молдова, очевидно, ми звернемося за допомогою", — заявила президентка.

Президент Румунії зі свого боку заявив, що вони не покинуть Молдову — вони найближчі до країни.

"Ми залишаємося найближчими до Республіки Молдова і не залишаємо вас незалежно від сценарію, в якому ми всі опинимося унаслідок цієї злощасної війни, яку Росія веде проти України", — заявив Йоганніс.

Нагадаємо, 22 липня у Молдові вимагали виведення військ із Придністров'я. В РФ на це пригрозили поновленням бойових дій між Тирасполем і Кишиневом.

Раніше Буданов заявив, що Україна допоможе Молдові звільнити Придністров'я від російських військ.