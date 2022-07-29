"Рассматриваем самые плохие сценарии": как будет действовать Молдова в случае агрессии РФ

По словам президента Майи Санду, Молдова будет обращаться за помощью к Румынии, если ухудшатся отношения с РФ, а война в Украине будет продолжаться.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в случае агрессии России они будут обращаться за помощью к Румынии. Об этом сообщает Deschide.

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Санду прибыла с визитом в Бухарест, где провела встречу с президентом Клаусом Йоханнисом. После митинга они сделали заявление. Президент Молдовы заявила, что в случае ухудшения отношений с Россией и продолжения войны в Украине, они будут просить помощи у Румынии.

"Мы обеспокоены. Мы принимаем самые пессимистичные сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. А в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, очевидно, мы обратимся за помощью", — заявила президент.

Президент Румынии со своей стороны заявил, что они не бросят Молдову — они самые близкие к стране.

"Мы остаемся самыми близкими к Республике Молдова и не оставляем вас независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злополучной войны, которую Россия ведет против Украины", — заявил Йоханнис.

Напомним, 22 июля в Молдове потребовали вывода войск из Приднестровья. В РФ на это пригрозили возобновлением боевых действий между Тирасполем и Кишиневом.

Ранее Буданов заявил, что Украина поможет Молдове освободить Приднестровье от российских войск.