"Зателефонуйте пізніше": полоненому бойовику довелося благати дружину поговорити з ним (відео)

Донеччанка на ім'я Оксана спочатку послалася на роботу, але потім погодилася поспілкуватися з військовополоненим з армії так званої "ДНР".

Дружину військового, який потрапив у полон в Україні, довелося вмовляти поговорити з чоловіком. Випадок стався під час YouTube-стриму журналіста Володимира Золкіна під назвою "Шукай своїх".

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Володимир Золкін проводить трансляції за участю військовополонених ЗС РФ, допомагаючи їм зв'язатися з рідними та близькими. Чоловік із Донецька на ім'я Ігор розповів, що його мобілізували в так званій "ДНР" у лютому, пригрозивши в'язницею, і пообіцяли, що не відправлять брати участь у бойових діях, після короткого навчання та стрільб на полігоні поставили охороняти завод під Вугледаром. 1 червня Ігоря разом із товаришами по службі відправили на фронт, де чоловік відразу ж потрапив у полон.

Після кількох спроб учасники стриму додзвонилися до дружини Ігоря на ім'я Оксана та запропонували поговорити з військовополоненим. Спочатку жінка послалася на свою зайнятість:

"Я готова поговорити, але якщо можна, після 9-ої вечора, я на роботі".

Ігор припустив, що Оксана зовсім не зрозуміла ситуацію, втрутився в розмову та підтвердив, що перебуває в полоні.

"Ксюню, я в Україні, я в полоні! Що ти мочиш? — обурився чоловік. — У мене все добре. Без поняття, де я перебуваю... в Україні. Начебто очікуємо на обмін, а там як карта ляже... Батьків заспокой".

Жінка заявила, що лише нещодавно написала заяву, щоб сприяти обміну чоловіка. Вона висловилася проти війни в Україні, але відмовилася підтримати будь-яку сторону. Таку саму позицію зайняв і Ігор.

Раніше писали, за яких умов утримують полонених українців на окупованих територіях. Російські спецслужби утримують сотні затриманих громадян України у в'язницях і підвалах, інформація про це стала відомою лише завдяки очевидцям, яких вдалося повернути на батьківщину внаслідок обміну.

Стало відомо, що британський волонтер Пол Урі міг загинути в Донецьку після допитів. Громадянина Великобританії затримали на окупованій території України, а через 10 липня стало відомо про його смерть. У так званій "ДНР" заявив, що чоловік помер від стресу та низки захворювань.

Писали також, як росіяни могли вбити десятки полонених "азовців" у Оленівці. За інформацією джерел, за кілька днів до цього українців спеціально перевели до барака, де 28 липня стався вибух.