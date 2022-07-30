"Позвоните позже": пленному боевику пришлось упрашивать жену поговорить с ним (видео)

Жительница Донецка по имени Оксана сначала сослалась на работу, но потом согласилась пообщаться с военнопленным из армии так называемой "ДНР".

Жену военного, который попал в плен в Украине, пришлось уговаривать поговорить с мужем. Случай произошел во время YouTube-стрима журналиста Владимира Золкина под названием "Ищи своих".

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Владимир Золкин проводит трансляции с участием военнопленных ВС РФ, помогая им связаться с родными и близкими. Мужчина из Донецка по имени Игорь рассказал, что его мобилизовали в так называемой ДНР в феврале, пригрозив тюрьмой, и пообешали, что не отправят участвовать в боевых действиях, после короткого обучения и стрельб на полигоне поставили охранять завод под Угледаром. 1 июня Игоря вместе с сослуживцами отправили на фронт, где мужчина сразу же попал в плен.

После нескольких попыток участники стрима дозвонились до супруги Игоря по имени Оксана и предложили поговорить с военнопленным. Сначала женщина сослалась на свою занятость:

"Я готова поговорить, но если можно, после 9 вечера, я на работе".

Игорь предположил, что Оксана совершенно не поняла ситуацию, вмешался в разговор и подтвердил, что находится в плену.

"Ксюня, я в Украине, я в плену! Что ты мочишь?", — возмутился мужчина. — "У меня все хорошо. Без понятия, где нахожусь… в Украине. Вроде как ожидаем обмена, а там как карта ляжет… Родителей успокой".

Женщина заявила, что только недавно написала заявление, чтобы поспособствовать обмену супруга. Она высказалась против войны в Украине, но отказалась поддержать какую-либо сторону. Такую же позицию принял и Игорь.

Ранее писали, в каких условиях содержат пленных украинцев на оккупированных территориях. Российские спецслужбы удерживают сотни задержанных граждан Украины в тюрьмах и подвалах, информация об этом стала известна только благодаря очевидцам, которых удалось вернуть на родину в результате обмена.

Стало известно, что британский волонтер Пол Ури мог погибнуть в Донецке после допросов. Гражданина Великобритании задержали на оккупированной территории Украины, а через 10 июля стало известно о его смерти. В так называемой "ДНР" заявил, что мужчина скончался от стресса и ряда заболеваний.

Писали также, как россияне могли убить десятки пленных "азовцев" в Еленовке. По информации источников, за несколько дней до этого украинцев специально перевели в барак, где 28 июля произошел взрыв.