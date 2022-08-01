Волонтери закуповують найбільші танкові тягачі Oshkosh із США

Машини дозволять українським військовим швидко перекидати САУ та танки на відстані понад 100-200 кілометрів.

Волонтери планують закупити американські тягачі Oshkosh M1070 для потреб Збройних сил України й оголосили збір коштів на цю мету. Техніка дозволить українським військовим швидко перекидати самохідні артилерійські установки (САУ) та танки на великі відстані. Про це у своєму Facebook у понеділок, 1 серпня, повідомив волонтер Юрій Бірюков.

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За словами волонтера, Oshkosh M1070 є найбільшим танковим тягачом, а в комплекті до нього йде лафет, здатний переносити вантажі вагою 65 тонн. Крім цього, до машини додається комплект запчастин. Бірюков зазначив, що тягачі допоможуть українським бійцям оперативно перевозити САУ та танки з однієї ділянки фронту на іншу на відстані понад 100-200 кілометрів. Волонтери з організації "Діло громад" уже знайшли велику партію таких машин, проте скільки саме за якою ціною Бірюков не уточнив.

За даними порталу "Мілітарний", на одному з вебсайтів вказана ціна 59 800 євро за Oshkosh 1989 року випуску.

"Тепер нам треба начарувати велику купу грошей для оплати великих тягачів. Тому що... бо без нас — ніяк", — написав волонтер.

Нагадаємо, нещодавно фонд "Повернись живим" придбав для української армії ударний безпілотник Bayraktar TB2.

Також ми писали про те, як у Норвегії запустили кампанію зі збору коштів для купівлі Bayraktar TB2 для потреб ЗСУ.