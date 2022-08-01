Волонтеры закупают самые большие танковые тягачи Oshkosh из США

Машины позволят украинским военным быстро перебрасывать САУ и танки на расстояния более 100-200 километров.

Волонтеры планируют закупить американские тягачи Oshkosh M1070 для нужд Вооруженных сил Украины и объявили сбор средств на эту цель. Техника позволит украинским военным быстро перебрасывать самоходные артиллерийские установки (САУ) и танки на большие расстояния. Об этом в своем Facebook в понедельник, 1 августа, сообщил волонтер Юрий Бирюков.

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По словам волонтера, Oshkosh M1070 является самым большим танковым тягачом, а в комплекте к нему идет лафет, способный переносить грузы весом 65 тонн. Помимо этого к машине прилагается комплект запчастей. Бирюков отметил, что тягачи помогут украинским бойцам оперативно перевозить САУ и танки с одного участка фронта на другой на расстояния более 100-200 километров. Волонтеры из организации "Дело громад" уже нашли большую партию таких машин, однако сколько именно и по какой цене Бирюков не уточнил.

По данным портала "Мілітарний", на одном из веб-сайтов указана цена в 59 800 евро за Oshkosh 1989 года выпуска.

"Теперь нам надо наколдовать большую кучу денег для оплаты больших тягачей. Потому что… потому что без нас — никак", — написал волонтер.

Напомним, недавно фонд "Повернись живим" приобрел для украинской армии ударный беспилотник Bayraktar TB2.

Также мы писали о том, как в Норвегии запустили кампанию по сбору средств для покупки Bayraktar TB2 для нужд ВСУ.