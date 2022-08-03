Донецький фронт: ЗС РФ вирішили атакувати Авдіївку "в лоб", — ISW (відео)

За словами президента Зеленського, в районі населених пунктів Авдіївка та Піски бої з окупантами нагадують справжнє пекло.

Підрозділи Збройних сил РФ, зосереджені на Донбасі, пробуватимуть штурмувати позицій ЗСУ біля Авдіївки "в лоб", а не чекати, поки українські сили відійдуть з підготовлених оборонних позицій, щоб уникнути охоплення з північного сходу. Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові експерти зазначають, що підрозділи російських військ мають намір фронтально штурмувати Авдіївку після того, як їм вдалося тимчасово витіснити українські сили з позицій навколо Бутівської вугільної шахти, які з 2015 року створені як найближчий форпост біля Донецька.

Крім того, на захід від Авдіївки окупаційні війська продовжують наступ на Піски, де спробують взяти під контроль трасу Е50 між цими двома населеними пунктами.

Також аналітики повідомляють, що підрозділи ЗС РФ і так званої міліції "ДНР" раніше намагалися прорвати оборону ЗСУ біля північно-східної околиці Авдіївки, проте за кілька місяців так і не змогли досягти значного прогресу.

Дані українського військового керівництва

За інформацією Генштабу ЗСУ, противник продовжує обстріли Авдіївки з метою покращити своє тактичне становище.

"На Авдіївському напрямку противник обстріляв район Авдіївки. Намагався покращити тактичне становище, безрезультатно, відступивши із втратами", — йдеться у зведенні Генштабу від 3 серпня.

Президент України та Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський у черговому відеозверненні наголосив на активності бойових дій у районі Авдіївки та Пісок.

"Справді, ми ще не змогли повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі — Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Словами це навіть не описати", — сказав Зеленський.

Глава держави висловив подяку українським захисникам, які протистоять ворогові, попри його вогневу перевагу на цьому напрямі.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 2 серпня на Авдіївському напрямі тривали бої в районі Нетайлового та Нью-Йорка, а також безпосередньо неподалік Авдіївки. Противник за підтримки авіації зробив штурм оборонних позицій ЗСУ, але безрезультатно.

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін розкритикував рішення російського командування штурмувати в лоб Авдіївку. За його словами, такий штурм українських позицій призведе лише до втрати часу та остаточного знищення російської піхоти.