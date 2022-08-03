Донецкий фронт: ВС РФ решили атаковать Авдеевку "в лоб", — ISW (видео)

По словам президента Зеленского, в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески бои с оккупантами напоминают сущий ад.

Подразделения Вооруженных сил РФ, сосредоточенные на Донбассе, будут предпринимать попытку штурма позиций ВСУ возле Авдеевки "в лоб", а не ждать, пока украинские силы отойдут с подготовленных оборонительных позиций во избежание охвата с северо-востока. Об этом говорится о очередном отчете Института изучения войны (ISW).

Военные эксперты отмечают что подразделения российских войск намерены фронтально штурмовать Авдеевку после того, как им удалось временно вытеснить украинские силы с позиций вокруг Бутовской угольной шахты, которые с 2015 года были созданы, как ближайший форпост возле Донецка.

Кроме того, к западу от Авдеевки оккупационные войска продолжают наступление на Пески, где попытаются взять под контроль трассу Е50 между этими двумя населенными пунктами.

Также аналитики сообщают, что подразделения ВС РФ и так называемой милиции "ДНР" ранее пытались прорвать оборону ВСУ возле северо-восточной окраины Авдеевки, однако за несколько месяцев так и не смогли добиться значительного прогресса.

Данные украинского военного руководства

По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает обстрелы Авдеевки с целью улучшить свое тактическое положение.

"На Авдеевском направлении противник обстрелял район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, отступив с потерями", — говорится в сводке Генштаба от 3 августа.

Президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский в очередном видеообращении отметил активность боевых действий в районе Авдеевки и Песок.

"Действительно, мы еще не смогли полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и живой силе, и это очень ощущается в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Словами это даже не описать", — сказал Зеленский.

Глава государства высказал благодарность украинским защитникам, которые противостоят врагу, несмотря на его огневое преимущество на данном направлении.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 2 августа на Авдеевском направлении продолжались бои в районе Нетайлово и Нью-Йорка, а также непосредственно недалеко от Авдеевки. Противник при поддержке авиации предпринял штурм оборонительных позиций ВСУ, но безуспешно.

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин раскритиковал решение российского командования штурмовать в лоб Авдеевку. По его словам, такой штурм украинских позиций приведет лишь к потере времени и окончательному уничтожению российской пехоты.