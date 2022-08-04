Навіть не підозрював: українець три тижні воював зі зламаним хребтом (фото)

"Стрілка" від касетного боєприпасу зламала 44-річному бійцю два поперекові хребці та застрягла в хребті. Але військовий звернувся до медиків через високу температуру.

44-річний український військовий майже три тижні воював на передовій зі зламаним хребтом. Про це пише львівське видання Zahid.net.

Як розповідають журналісти, під час одного з обстрілів "стрілка" від касетного боєприпасу зламала чоловікові два поперекові хребці та застрягла у хребті. Однак боєць (ім'я якого не називають з метою безпеки) не помітив цього. До шпиталю він звернувся лише тоді, коли біль у попереку почав справді йому заважати, а температура піднялася до 39 градусів. Медикам чоловік сказав, що в нього, мабуть, радикуліт.

За словами лікаря військово-польового шпиталю, львівського судинного хірурга Тараса Кобзи, військового відправили на рентген, після чого й з'ясувалась причина його болю у попереку.

"Під час обстрілу елемент касетної бомби потрапив у ліве підребер'я, зламав два хребці в поперековому відділі та застряг у хребті", — пояснив лікар.

[ + – ] "Стрілку" касетного боєприпасу медики помітили вже під час рентгену

Як каже Кобза, уламки зламаних хребців могли пошкодити нерви та судини, але, на щастя, цього не сталося. Сам чоловік підкреслив, що навіть не підозрював про "стрілку", яка застрягла у хребті.

Хірург пояснив, що під час сильних обстрілів військові можуть не відчувати якихось ушкоджень через викид адреналіну. Крім того, куля, уламок або елемент касетного боєприпасу летять із надзвичайно високою швидкістю, то больовий симптом під час ураження може не відчуватися. Усе відбувається настільки швидко, що нервові закінчення не встигають про це "повідомити".

У цьому випадку "стрілка" потрапила бійцю в підребер'я, де він має кілька родимок. Прокол шкіри виявився всього приблизно 1 мм, тому військовий його навіть не помітив, подумав, що це лише одна з родимок.

[ + – ] Після поранення на тілі залишився прокол 1 мм, боєць його навіть не помітив

Як уточнюється, із зони бойових дій бійця відправили до однієї з лікарень у безпечнішій регіон, де він тепер проходить лікування.

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