Даже не подозревал: украинец три недели воевал со сломанным позвоночником (фото)

"Стрелка" от кассетного боеприпаса сломала 44-летнему бойцу два поясничных позвонка и застряла в позвоночнике. Но военный обратился к медикам из-за высокой температуры.

44-летний украинский военный почти три недели воевал на передовой со сломанным позвоночником. Об этом пишет львовское издание Zahid.net.

Как рассказывают журналисты, во время одного из обстрелов "стрелка" от кассетного боеприпаса сломала мужчине два поясничных позвонка и застряла в позвоночнике. Однако боец (имя которого не называют в целях безопасности) не заметил этого. В госпиталь он обратился лишь тогда, когда боль в пояснице стала действительно его донимать, а температура поднялась до 39 градусов. Медикам мужчина сказал, что у него, наверное, радикулит.

По словам врача военно-полевого госпиталя, львовского сосудистого хирурга Тараса Кобзы, военного направили на рентген, после чего и обнаружились причина его болей в пояснице.

"Во время обстрела элемент кассетной бомбы попал в левое подреберье, сломал два позвонка в поясничном отделе и застрял в позвоночнике", – объяснил врач.

[ + – ] "Стрелку" кассетного боеприпаса медики обнаружили уже во время рентгена.

Как говорит Кобза, обломки сломанных позвонков могли повредить нервы и сосуды, но, к счастью, этого не произошло. Сам мужчина подчеркнул, что даже не подозревал о "стрелке", застрявшей в позвоночнике.

Хирург объяснил, что во время сильных обстрелов военные могут не чувствовать каких-то повреждений из-за выброса адреналина. Кроме того, пуля, осколок или элемент кассетного боеприпаса летят с чрезвычайно высокой скоростью, то болевой симптом во время поражения может не чувствоваться. Все происходит настолько быстро, что нервные окончания не успевают об этом "сообщить".

В данном случае "стрелка" попала бойцу в подреберье, где у него есть несколько родинок. Прокол кожи оказался всего около 1 мм, так что военный его даже не заметил, подумал, что это лишь одна из родинок.

[ + – ] После ранения на теле остался прокол в 1 мм, боец его даже не заметил.

Как уточняется, из зоны боевых действий бойца отправили в одну из больниц в более безопасный регион, где он теперь проходит лечение.

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