У Мелітополі окупанти хочуть розстрілювати вчителів за зарплати з України (відео)

Половина педагогів відмовилася працювати у школах з 1 вересня та планують вести дистанційне навчання за українськими програмами.

Окупаційна влада Мелітополя бажає розстрілювати вчителів, які підтримують Україну та відмовляються виходити на роботу під російським керівництвом. Представник окупантів імені Дмитра розповів про проблеми в ефірі радіо "Комсомольська правда".

За його словами, освітній процес у Мелітополі перебуває під загрозою зриву, адже під час підготовки до 1 вересня половина українських вчителів відмовилася виходити на роботу в школах. Ці педагоги отримують гроші на карти "ПриватБанку" від уряду України з неокупованої території та з осені планують навчати дітей дистанційно за українськими програмами.

"Разовий внесок за те, що вони не вийдуть на роботу до м*скальських шкіл — тисяча доларів. І щомісяця вони отримують близько 200 тисяч з України", — заявив Дмитро.

Ведучий Сергій Мардан запропонував жорстоко розправлятися з непокірними вчителями — якщо не розстрілювати, то відібрати кредитні картки та "змусити їх зжерти". Крім того, на думку пропагандиста, їх можна виселити із квартир.

"У дусі старого доброго ГУЛАГу. Вони чекайте ж на ГУЛАГ, так дайте їм ГУЛАГу. Щоб шуба загорнулася!", — висловився Мардан. — "Чому справді не влаштувати такий локальний запорізький ГУЛАГ, акуратненький такий, у степу, під палючим сонцем для вчителів, які поки що не навчилися нашу прекрасну батьківщину любити".

Дмитро також розповів, що на початку окупації Мелітополя росіяни зіткнулися із саботажем на всіх рівнях. Наприклад, керівник великого комунального підприємства під назвою "Чистота" знищив електронні блоки управління, які тепер не можна відремонтувати через відсутність запчастин. Після цього диверсанту вдалося втекти разом із сім'єю.

Політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов попередив про небезпеку офлайн навчання у школах. За його словами, у вересні російські війська продовжать обстрілювати територію України, тому діти будуть наражатися на великий ризик.

У липні у Новій Каховці розстріляли 26-річного колаборанта Сергія Томка, якого окупанти призначили заступником начальника міської поліції в нагороду за співпрацю. Після окупації міста він вів пропаганду на користь Росії.