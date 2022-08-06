В Мелитополе оккупанты хотят расстреливать учителей за зарплаты из Украины (видео)

Половина педагогов отказалась работать в школах с 1 сентября и планируют вести дистанционное обучение по украинским программам.

Оккупационная власть Мелитополя желает расстреливать учителей, которые поддерживают Украину и отказываются выходить на работу под российским руководством. Представитель оккупантов по имени Дмитрий рассказал о проблемах в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, образовательный процесс в Мелитополе находится под угрозой срыва, ведь во время подготовки к 1 сентября половина укранских учителей отказалась выходить на работу в школах. Эти педагоги получают деньги на карты "ПриватБанка" от правительства Украины с неоккупированной территории и с осени планируют учить детей дистанционно по украинским программам.

"Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в м*скальские школы — тысяча долларов. И каждый месяц они получают около 200 тысяч из Украины", — заявил Дмитрий.

Ведущий Сергей Мардан предложил жестоко расправляться с непокорными учителями — если не расстреливать, то отнять кредитные карты и "заставить их сожрать". Кроме того, по мнению пропагандиста, их можно выселить из квартир.

"В духе старого доброго ГУЛАГа. Они ждуте же ГУЛАГа, так дайте им ГУЛАГа. Чтобы шуба завернулась!", — высказался Мардан. — "Почему действительно не устроить такой локальный запорожский ГУЛАГ, аккуратненький такой, в степи, под палящим солцем для учителей, которые пока еще не научились нашу прекрасную родину любить".

Дмитрий также рассказал, что в начале оккупации Мелитополя россияне столкнулись с саботажем на всех уровнях. К примеру, руководитель крупного коммунального предприятия под названием "Чистота" уничтожил электронные блоки управления, которые теперь нельзя починить из-за отсутствия запчастей. После этого диверсанту удалось сбежать вместе с семьей.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов предупредил об опасности офлайн обучения в школах. По его словам, в сентябре российские войска продолжат обстреливать территорию Украины, поэтому дети будут подвергаться большому риску.

В июле в Новой Каховке расстреляли 26-летнего коллаборанта Сергея Томко, которого оккупанты назначили заместителем начальника городской полиции в награду за сотрудничество. После оккупации города он вел пропаганду в интересах России.