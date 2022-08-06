В сентябре будут прилеты. Почему офлайн обучение в школе — это неоправданный риск

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Но на самом деле прилетает ежедневно. И в сентябре будет прилетать с той же частотой. И по школе может прилететь с тем же успехом. Бомбоубежища на случай тревоги? А если завалит бомбоубежище? Успеем разобрать завалы? Выдержат перекрытия? Уверены?

Еще раз подумайте, а я еще раз медленно переспрошу — вы уверены? А если ошибетесь?

А вы представляете, как по тревоге вся школа толпой пытается быстро спуститься в это убежище. Организованно, конечно. А если рядом бабах? Хватит организованности? Или начнется давка и кого-то затопчут? Нервы и у взрослых сдают, а тут — дети.

Страшно. Мамы и папы рядом нет. Вот, уже всего перечисленного по категории риски достаточно много, и ради чего вы предлагаете на это пойти?

Между прочим, по грубым нерелевантным оценкам, офлайн обучение поддерживает точно больше половины родителей. Люди, о чем вы думаете? Что пролетит мимо? Вполне вероятно. Более чем вероятно. Но самая маленькая вероятность не заслуживает игнора, на мой взгляд.

И в качестве довеска. Берем Киев. Дети в школу — это обязательно пробки. Утром просто космические, днем слабее, но тоже есть. Тревога. Вы с детьми в машине. Куда вы из пробки денетесь? Так что десять раз подумайте, забейте на неудобства и необходимость потом сидеть и заниматься вечерами с детьми дома. Дети в школе во время войны под обстрелами — это неоправданный риск.

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