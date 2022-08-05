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Мнения Российско-украинская война

Три главных вранья России. Как Путин пытается сорвать поставки западного оружия Украине

"Россия нащупала болевую точку, давление на которую вызывает фантомные боли у части общества и наших партнеров на Западе. Цель — сорвать поставки оружия в Украину. Есть только один способ, как этого избежать". Мнение.

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
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западное оружие, Украина, самолет
Фото: The New York Times | Погрузка западного оружия Украине

Поставки оружия и тестирование доверия западных партнеров иногда требует, казалось бы, несовместимого: прозрачности и военной секретности.

Россия уже нащупала с помощью своих информационно-психологических специальных операций (ИПСО) болевую точку, давление на которую вызывает фантомные боли у части общества и ряда наших партнеров на Западе. Цель — сорвать поставки оружия в Украину или максимально их замедлить на период летней военной кампании.

ИПСО, которые запускаются РФ, делают акцент на:

  1. "Коррупции", мол, "украинцы могут продать западное оружие сирийцам";
  2. "Кумовстве", мол, "на оружейных схемах ставят своих людей";
  3. Неэффективности госаппарата, мол, "украинцы не могут проконтролировать оборот оружия, и современные западные образцы могут оказаться на теневом рынке".

Что может противопоставить этому Украина?

Немногие понимают, что оружие "с колес" уходит в армию и его явно недостаточно, чтобы им "спекулировать", тем более что оно предоставляется нам бесплатно и предмета коррупции быть не может. Но освещать движение партий оружия в прямом эфире на ютубе — не лучшая идея. Даже для снятия сомнений у кого-то.

А вот создание специализированной структуры в виде Агентства оборонных закупок при политической ответственности МОУ — вполне. Это что-то вроде Укрспецимпорта по аналогии с Укрспецэкспортом.

Наше Агентство будет создано по стандартам управления НАТО: NSPA (NATO Support and Procurement Agency), в котором есть и антикоррупционные предохранители. Агентство возглавит Денис Шарапов, заместитель Алексея Резникова, который имеет опыт работы в Укроборонпроме и Укроборонсервисе.

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