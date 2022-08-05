Три главных вранья России. Как Путин пытается сорвать поставки западного оружия Украине
"Россия нащупала болевую точку, давление на которую вызывает фантомные боли у части общества и наших партнеров на Западе. Цель — сорвать поставки оружия в Украину. Есть только один способ, как этого избежать". Мнение.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Поставки оружия и тестирование доверия западных партнеров иногда требует, казалось бы, несовместимого: прозрачности и военной секретности.
Россия уже нащупала с помощью своих информационно-психологических специальных операций (ИПСО) болевую точку, давление на которую вызывает фантомные боли у части общества и ряда наших партнеров на Западе. Цель — сорвать поставки оружия в Украину или максимально их замедлить на период летней военной кампании.
ИПСО, которые запускаются РФ, делают акцент на:
- "Коррупции", мол, "украинцы могут продать западное оружие сирийцам";
- "Кумовстве", мол, "на оружейных схемах ставят своих людей";
- Неэффективности госаппарата, мол, "украинцы не могут проконтролировать оборот оружия, и современные западные образцы могут оказаться на теневом рынке".
Что может противопоставить этому Украина?
Немногие понимают, что оружие "с колес" уходит в армию и его явно недостаточно, чтобы им "спекулировать", тем более что оно предоставляется нам бесплатно и предмета коррупции быть не может. Но освещать движение партий оружия в прямом эфире на ютубе — не лучшая идея. Даже для снятия сомнений у кого-то.
А вот создание специализированной структуры в виде Агентства оборонных закупок при политической ответственности МОУ — вполне. Это что-то вроде Укрспецимпорта по аналогии с Укрспецэкспортом.
Наше Агентство будет создано по стандартам управления НАТО: NSPA (NATO Support and Procurement Agency), в котором есть и антикоррупционные предохранители. Агентство возглавит Денис Шарапов, заместитель Алексея Резникова, который имеет опыт работы в Укроборонпроме и Укроборонсервисе.Важно