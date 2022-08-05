Три головні брехні Росії. Як Путін намагається зірвати постачання західної зброї Україні

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Постачання зброї і тестування довіри західних партнерів іноді потребує, здавалося б, несумісного: прозорості та військової секретності.

Росія вже намацала за допомогою своїх інформаційно-психологічних спеціальних операцій (ІПСО) больову точку, тиск на яку викликає фантомний біль у частини суспільства та низки наших партнерів на Заході. Мета — зірвати постачання зброї в Україну або максимально їх уповільнити на період літньої воєнної кампанії.

ІПСО, які запускаються РФ, наголошують на:

"Корупції", мовляв, "українці можуть продати західну зброю сирійцям". "Кумовстві", мовляв, "на збройових схемах ставлять своїх людей". Неефективності держапарату, мовляв, "українці не можуть проконтролювати обіг зброї, і сучасні західні зразки можуть опинитися на тіньовому ринку".

Що може протиставити цьому Україна?

Мало хто розуміє, що зброя "з коліс" йде в армію і її очевидно недостатньо, щоб нею "спекулювати", тим паче, що вона надається нам безкоштовно й предмету корупції бути не може. Але висвітлювати рух партій зброї у прямому ефірі на ютубі — не найкраща ідея. Навіть для зняття сумнівів у когось.

А ось створення спеціалізованої структури у вигляді Агентства оборонних закупівель за політичної відповідальності МОУ — цілком. Це щось на зразок Укрспецімпорту за аналогією з Укрспецекспортом.

Наше Агентство буде створено за стандартами управління НАТО: NSPA (NATO Support and Procurement Agency), в якому є антикорупційні запобіжники. Агентство очолить Денис Шарапов, заступник Олексія Резнікова, який має досвід роботи в Укроборонпромі та Укроборонсервісі.

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