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Думки Російсько-українська війна

Три головні брехні Росії. Як Путін намагається зірвати постачання західної зброї Україні

"Росія намацала больову точку, тиск на яку викликає фантомний біль у частини суспільства та наших партнерів на Заході. Мета — зірвати постачання зброї в Україну. Є лише один спосіб, як цього уникнути". Думка.

Олексій Кущ
Олексій Кущ
Економіст, фінансовий аналітик
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західна зброя, Україна, літак
Фото: The New York Times | Завантаження західної зброї України

Постачання зброї і тестування довіри західних партнерів іноді потребує, здавалося б, несумісного: прозорості та військової секретності.

Росія вже намацала за допомогою своїх інформаційно-психологічних спеціальних операцій (ІПСО) больову точку, тиск на яку викликає фантомний біль у частини суспільства та низки наших партнерів на Заході. Мета — зірвати постачання зброї в Україну або максимально їх уповільнити на період літньої воєнної кампанії.

ІПСО, які запускаються РФ, наголошують на:

  1. "Корупції", мовляв, "українці можуть продати західну зброю сирійцям".
  2. "Кумовстві", мовляв, "на збройових схемах ставлять своїх людей".
  3. Неефективності держапарату, мовляв, "українці не можуть проконтролювати обіг зброї, і сучасні західні зразки можуть опинитися на тіньовому ринку".

Що може протиставити цьому Україна?

Мало хто розуміє, що зброя "з коліс" йде в армію і її очевидно недостатньо, щоб нею "спекулювати", тим паче, що вона надається нам безкоштовно й предмету корупції бути не може. Але висвітлювати рух партій зброї у прямому ефірі на ютубі — не найкраща ідея. Навіть для зняття сумнівів у когось.

А ось створення спеціалізованої структури у вигляді Агентства оборонних закупівель за політичної відповідальності МОУ — цілком. Це щось на зразок Укрспецімпорту за аналогією з Укрспецекспортом.

Наше Агентство буде створено за стандартами управління НАТО: NSPA (NATO Support and Procurement Agency), в якому є антикорупційні запобіжники. Агентство очолить Денис Шарапов, заступник Олексія Резнікова, який має досвід роботи в Укроборонпромі та Укроборонсервісі.

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