Три головні брехні Росії. Як Путін намагається зірвати постачання західної зброї Україні
"Росія намацала больову точку, тиск на яку викликає фантомний біль у частини суспільства та наших партнерів на Заході. Мета — зірвати постачання зброї в Україну. Є лише один спосіб, як цього уникнути". Думка.
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Постачання зброї і тестування довіри західних партнерів іноді потребує, здавалося б, несумісного: прозорості та військової секретності.
Росія вже намацала за допомогою своїх інформаційно-психологічних спеціальних операцій (ІПСО) больову точку, тиск на яку викликає фантомний біль у частини суспільства та низки наших партнерів на Заході. Мета — зірвати постачання зброї в Україну або максимально їх уповільнити на період літньої воєнної кампанії.
ІПСО, які запускаються РФ, наголошують на:
- "Корупції", мовляв, "українці можуть продати західну зброю сирійцям".
- "Кумовстві", мовляв, "на збройових схемах ставлять своїх людей".
- Неефективності держапарату, мовляв, "українці не можуть проконтролювати обіг зброї, і сучасні західні зразки можуть опинитися на тіньовому ринку".
Що може протиставити цьому Україна?
Мало хто розуміє, що зброя "з коліс" йде в армію і її очевидно недостатньо, щоб нею "спекулювати", тим паче, що вона надається нам безкоштовно й предмету корупції бути не може. Але висвітлювати рух партій зброї у прямому ефірі на ютубі — не найкраща ідея. Навіть для зняття сумнівів у когось.
А ось створення спеціалізованої структури у вигляді Агентства оборонних закупівель за політичної відповідальності МОУ — цілком. Це щось на зразок Укрспецімпорту за аналогією з Укрспецекспортом.
Наше Агентство буде створено за стандартами управління НАТО: NSPA (NATO Support and Procurement Agency), в якому є антикорупційні запобіжники. Агентство очолить Денис Шарапов, заступник Олексія Резнікова, який має досвід роботи в Укроборонпромі та Укроборонсервісі.Важливо