Конфіскація власності та "податки": ЗС РФ посилює репресії на окупованій території

За даними української розвідки, в Харківську область зайшов батальйон, який складається з карних злочинців, а в Запорізькій області ЗС РФ стріляються між собою через етнічні конфлікти.

На тимчасово окупованих територіях армія РФ посилює репресії проти місцевого населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У Великому Бурулуці Харківської області окупанти змушують місцеве населення одержувати російські паспорти, а також реєструвати документи за російськими законами. Також там ЗС РФ загрожують закрити чи націоналізувати підприємства. Місцеве населення буде змушене платити щомісячний податок на автомобіль у розмірі 5000 рублів.

У Балаклії, що також на Харківщині, прибув новий батальйон російських військ зі складу колишніх карних злочинців. Через це ставлення до місцевого населення стало ще більш аморальним, агресивним та жорстоким.

Розвідники також рапортують про конфлікти у лавах окупаційних військ на основі етнічної приналежності. В окупованих районах Запорізької області між підрозділами ЗС РФ стався конфлікт. В результаті було застрелено замкомандира чеченської національності одного з підрозділів.

У Зеленопіллі солдат РФ, будучи в алкогольному сп'яніння на БТРі, збив електричний стовп, через що без електрики залишився цілий населений пункт.

ГУР Міноборони фіксує посилення пресингу місцевого населення на блокпостах у Голій Пристані в окупованій Херсонській області.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗС РФ втратила 16 генералів під час вторгнення в Україну. 10 було ліквідовано, а 6 відсторонено.

Раніше українська розвідка повідомляла, що ЗС РФ мінує Запорізьку АЕС в Енергодарі.