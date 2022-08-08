Конфискация собственности и "налоги": ВС РФ усиливает репрессии на оккупированной территории

По данным украинской разведки, в Харьковскую область зашел батальон, состоящий из уголовников, а в Запорожской области ВС РФ стреляются между собой из-за этнических конфликтов.

На временно оккупированных территориях армия РФ усиливает репрессии против местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В Великом Бурулуке Харьковской области оккупанты заставляют местное население получать российские паспорта, а также регистрировать документы по российским законам. Также там ВС РФ угрожают закрыть или национализировать предприятия. Местное население будет вынуждено платить ежемесячный "налог" на автомобиль в размере 5000 рублей.

В Балаклее, что также на Харьковщине, прибыл новый батальон российских войск из состава бывших уголовников. Из-за этого отношение к местному населению стало еще более аморальным, агрессивным и жестоким.

Разведчики также рапортуют о конфликтах в рядах оккупационных войск на основе этнической принадлежности. В оккупированных районах Запорожской области, между подразделениями ВС РФ произошел конфликт. В результате был застрелен замкомандира чеченской национальности одного из подразделений.

В Зеленополье солдат РФ будучи в алкогольном опьянении на БТРе сбил электрический столб, из-за чего без электричества остался целый населенный пункт.

ГУР Минобороны фиксирует усиление прессинг местного населения на блокпостах в Голой Пристани в оккупированной Херсонской области.

Напомним, по данным британской разведки, ВС РФ потеряли 16 генералов в ходе вторжения в Украину. 10 было ликвидировано, а 6 — отстранено.

Ранее украинская разведка сообщала, что ВС РФ минируют Запорожскую АЭС в Энергодаре.