РФ активно шукає зброю по всьому світу: із Сирії прибуло торгове судно з технікою, — ЗМІ

Росія, порушуючи міжнародні норми, використовує торгові судна для доставки зброї в Україну, вважають розвідки ЄС і США.

Російське торгове судно Sparta II, що знаходиться під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор шляхом з Сирії до Росії наприкінці минулого місяця. У європейській розвідці вважають, що на кораблі була військова техніка, яку РФ хоче використовувати у війні проти України. Про це пише видання Bloomberg.

За словами неназваного чиновника, знайомого з питанням, уряд Сполучених Штатів також вважає, що РФ використовує торгові судна для перевезення військових вантажів до акваторії Чорного моря. У публікації йдеться, що в період з 17 по 25 липня корабель Sparta II помітили у Сирії з транспортними засобами в трюмі, пізніше він був виявлений при перетині протоки Босфор, після чого його ідентифікували в Новоросійську щонайменше з 11 транспортними засобами.

Перешкод з боку члена НАТО — Туреччини — при перетині судном протоки Босфор не було, стверджують журналісти. У зв'язку із цим Державний департамент Сполучених Штатів направив запити уряду Туреччини. Турецький чиновник повідомив, що Анкара не має наміру перевіряти торгові судна, якщо інформація про можливе правопорушення відсутня.

При цьому невідомо, яку саме техніку одержала Росія із Сирії. У 2017 році міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що там російські військові отримали понад 160 видів сучасної зброї, включаючи винищувачі, ракети з лазерним наведенням, танки, засоби радіоелектронної боротьби та системи ППО.

Видання зазначило, що можливі постачання зброї із Сирії впливають на загальну логістику постачання російських військ, оскільки Новоросійськ використовується для поповнення запасів баз в окупованому Криму, а звідти техніка вже доставляється до окупованих районів Херсонської та Запорізької областей. Перекидання додаткової техніки пов'язане із загрозою контрнаступу з боку Збройних сил України на півдні країни.

Нагадаємо, за даними аналітиків, у російському озброєнні, яке використовується на війні в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська армія має проблеми з ремонтом тисяч бойових машин, пошкоджених під час повномасштабної війни.