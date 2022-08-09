РФ активно ищет оружие по всему миру: из Сирии прибыло торговое судно с техникой, — СМИ

Россия в нарушение международных норм использует торговые суда для доставки оружия в Украину, считают разведки ЕС и США.

Российское торговое судно Sparta II, находящееся под санкциями США, прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в Россию в конце прошлого месяца. В европейской разведке считают, что на корабле находилась военная техника, которую РФ хочет использовать в войне против Украины. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам неназванного чиновника, знакомого с вопросом, правительство Соединенных Штатов также полагает, что РФ использует торговые суда для перевозки военных грузов в акваторию Черного моря. В публикации говорится, что в период с 17 по 25 июля корабль Sparta II был замечен в Сирии с транспортными средствами в трюме, позже был обнаружен при пересечении пролива Босфор, после чего его идентифицировали в Новороссийские по меньшей мере с 11 транспортными средствами.

Помех со стороны члена НАТО — Турции — при пересечении судном пролива Босфор не было, утверждают журналисты. В связи с этим Государственный департамент Соединенных Штатов направил запросы правительству Турции. Турецкий чиновник сообщил изданию, что Анкара не намерена проверять торговые суда, если информация о возможном правонарушении отсутствует.

При этом неизвестно, какую именно технику получила Россия из Сирии. В 2017 году министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что там российские военные испытали более 160 видов современного оружия, включая истребители, ракеты с лазерным наведением, танки, средства радиоэлектронной борьбы и системы ПВО.

Издание отметило, что возможные поставки оружия из Сирии влияют на общую логистику снабжения российских войск, так как Новороссийск используется для пополнения запасов баз в оккупированном Крыму, а оттуда техника уже доставляется в оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей. Переброска дополнительной техники связана с угрозой контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины на юге страны.

Напомним, по данным аналитиков, в российском вооружении, которое используется на войне в Украине, обнаружено более 450 компонентов иностранного производства.

Ранее британская разведка сообщала, что российская армия испытывает проблемы с ремонтом тысяч боевых машин, поврежденных в ходе полномасштабной войны.