Сім'ям загиблих в Україні росіян надсилають похоронки на радянських бланках 1974 року (фото)

Згідно з "документом", родичі ліквідованих солдат РФ можуть розраховувати на виплати за законодавством СРСР.

У Росії сім'ї загиблих під час повномасштабної війни проти України військовослужбовців одержують повідомлення про смерть, які виписані на бланках, надрукованих ще в Радянському Союзі. Ці бланки дозволяють клопотати про призначення пенсій і пільг, встановлених радянським законодавством. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила російська правозахисниця Марина Литвинович.

За словами авторки публікації, повідомлення про смерть, які приходять батькам загиблих в Україні солдат, було надруковано на радянському підприємстві Гознак майже 50 років тому — у 1974 році.

Литвинович зазначила, що такі "документи" дають право клопотати про призначення виплат згідно із законодавством СРСР.

[ + – ] Повідомлення про смерть Фото: Telegram

"Тобто армія ще живе за СРСР. Тільки ось питання — ще чи вже?" — прокоментувала правозахисниця.

Також Литвинович прикріпила фото одного з повідомлень про смерть. У ньому зазначено інформацію про загиблого на території Донецької області єфрейтора, 21-річного Ударцева Олексія Аркадійовича.

"Загинув 09.07.2022 внаслідок мінометного обстрілу, виконуючи військовий обов'язок на спеціальній військовій операції", — йдеться у повідомленні.

Станом на 11 серпня втрати російської армії в процесі повномасштабної війни склали приблизно 43 тисяч військовослужбовців, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ показали сюжет, в якому розповідається історія жителя Саратівської області, син якого загинув під час війни в Україні. Чоловік отримав від держави грошову компенсацію, так звані "гробові", яку він витратив на новий автомобіль "Лада".

Також ми писали про те, як у середині травня під Харковом загинув 21-річний російський солдат, який пішов на війну проти України, щоб заробити грошей на пластичну операцію.